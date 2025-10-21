Poslodavci ne žele podizanje minimalca, Vlada je na potezu

ULTIMATUM NA STOLU /

'Ne podižite minimalac u 2026. ako želite sačuvati radna mjesta', poruka je to Hrvatske udruge poslodavaca. Apel su poslali Vladi koja bi do kraja mjeseca trebala odrediti iznos minimalne plaće u idućoj godini. No, mnoge industrije već sada posluju na nuli ili s minimalnim maržama pa su već počela otpuštanja, a neke tvornice su morale zatvorile svoja vrata. Više pogledajte u prilogu reporterke RTL-a Danas Lucije Ptičar