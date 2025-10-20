Pitali smo vas trebaju li zaposlenici testirati zaposlenike na alkohol i drogu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PREVENCIJA OVISNOSTI /

Između pet i 20 posto radno aktivnog stanovništva u Europi ima ozbiljne probleme povezane s konzumacijom alkohola i droga, procjena je to Agencije Europske unije za droge.

Radnici su najčešće ovisni o alkoholu pa Nacionalna strategija prepoznaje upravo radno mjesto kao ključno za prevenciju ovisnosti. Neki od faktora koji mogu povećati zlouporabu alkohola i droga su putovanje na posao i rad izvan mjesta stanovanja, smjenski i noći rad, te preveliki radni zahtjevi.

U našoj stalnoj rubrici na Facebooku Net.hr-a pitali smo i vas: 'Trebaju li poslodavci testirati zaposlenike na alkohol i drogu'?