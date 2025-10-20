Bili smo u obilasku Sabora nakon godinu dana radova: Ne ide baš sve po planu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DOŠLO DO PROBLEMA /

Obnova zgrade Sabora traje već godinu dana, a sada je potvrđeno - trajat će i dulje od planiranog. Umjesto do kraja 2027. ponovno useljenje u zgradu planira se tek na proljeće 2028.

Razlog su loši temelji zbog kojih će se morati napraviti dodatni radovi. Hoće li to dovesti do poskupljenja još se ne zna.

Obnova je vrijedna 70 milijuna eura bez PDV-a, a nova zgrada dobit će dvije tisuće 800 četvornih metara novog prostora, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković nakon obilaska radova.

Hoće li obnova Sabora biti gotova i do novog roka, u razgovoru s voditeljem projekta gradnje provjerila je reporterka Marina Brcković. Više pogledajte u prilogu