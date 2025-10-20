IZVLAČENJE MILIJUNA IZ KLUBA /

'Svjedoci s amnezijom': Novi detalji sa suđenja Mamićima

Na suđenju braći Mamić i Damiru Vrbanoviću koje se tereti za nezakonito izvlačenje 25 milijuna eura iz Dinama svjedočili su nekadašnji igrači tog kluba Dumitru Mitu i Patrice Kwedi te nogometni menadžer Davor Ćurković. I na ovom ročištu zanimljivosti o funkcioniranju Dinama u eri Zdravka Mamića kao i svjedočenja o novčanim iznosima u gotovini, na računima i na potvrdama. Više pogledajte u prilogu reportera RTL-a Danas Bojana Uranjeka

20.10.2025.
21:02
RTL Danas
Braća MamićNovacIgračiNogomet
