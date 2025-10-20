NIJE BEZAZLENO /

Ludilo sa signalnim raketama u Dalmaciji: Stručnjaci upozoravaju na niz opasnosti

Policija istražuje tko je ispalio signalnu raketu dok je zrakoplov slijetao u splitsku zračnu luku. Incident se dogodio u subotu, a  pilot je potvrdio da putnici ni zrakoplov nisu bili ugroženi. No, stručnjaci napominju takve situacije nisu bezazlene.

Doris Novak, profesor na Zavodu za aeronautiku, Fakultet prometnih znanosti: "Ako se desi situacija da se ta raketa usmjeri prema zrakoplovu to utječe na sigurnost letenja, može doći do oštećenja zrakoplova i motora i dovesti u pitanje sigurnost posade i putnika".

Osim što se signalne rakete koriste samo u slučaju nesreće i to uglavnom na moru, nikakva pirotehnika ne smije se koristi u blizini aerodroma.

Tonči Prodan, profesor na Fakultetu za forenziku Sveučilišta u Splitu: "Prema zakonu o zračnom prometu i pravilniku o letenju zabranjeno je ispaljivanje bilo kakvih raketa signalnih i drugih u radijusu od kilometar i pol od same zračne luke. Apsolutno zabranjeno i može uzrokovati niz opasnosti".

Više pogledajte u prilogu.

 

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
20.10.2025.
19:54
Dragana Eterović
Signalna RaketaZračna LukaPu Splitsko Dalmatinska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx