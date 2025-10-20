Zamislite da vas šef testira na alkohol i drogu: 'Pa 60 posto ljudi bi dobilo otkaze'

Između pet i 20 posto radno aktivnog stanovništva u Europi ima ozbiljne probleme povezane s konzumacijom alkohola i droga, procjena je to Agencije Europske unije za droge.

Radnici su najčešće ovisni o alkoholu pa Nacionalna strategija prepoznaje upravo radno mjesto kao ključno za prevenciju ovisnosti. Neki od faktora koji mogu povećati zlouporabu alkohola i droga su putovanje na posao i rad izvan mjesta stanovanja, smjenski i noći rad, te preveliki radni zahtjevi.

"Činjenica je da ljudi više od osam sati dnevno provode na mjestu rada. Ili rad može uzrokovati ovisnost, ali češće se događa da je ovisnost povezana s društvenim životom i kasnije se manifestira kroz radne procese gdje dolazi do smanjenja radnih kapaciteta, ugrožavanja sigurnosti radnog procesa, pada produktivnosti i bolovanja", poručuje pomoćnik ravnatelja za suzbijanje zlouporabe droga HZJZ-a Željko Petković.

U našoj stalnoj rubrici na Facebooku Net.hr-a pitali smo i vas: "Trebaju li poslodavci testirati zaposlenike na alkohol i drogu".

"Ne, ako hoće zadržati radnike", smatra Tomislav Petrić.

Podijeljena mišljenja

Goran Šnabl predlaže drugu ideju: "Da, ako se i poslodavac testira zajedno sa zaposlenicima". Slaže se i Goran Đaferovski: "Može, ali prvo uprava".

Ovakvu inicijativu podržava Josipa Rožić, koja smatra da se tako nešto trebalo odavno napraviti.

"Ne samo to, već treba i psihotest proći", dodaje Jelena Dujić.

"Ne vidim svrhu testiranja. Jer uvijek netko od glavnih u firmi najavi dan prije da će biti testiranje", skeptična je Suzana Tufekčić Šimić.

Na sličnom tragu je i Ivan Raos koji kaže: "Ako već ne treba testirati ročnice prilikom prijema za služenje vojnog roka, onda ni radnike ne bi trebalo 'gnjaviti' (testirati)".

S ovime se ne slaže Marčelo Smitka koji misli da bi nakon testiranja "60 posto njih dobilo otkaze".