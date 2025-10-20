Podravci zadovoljni urodom rajčica, ali bilo je i problema: 'Proderu nam crijeva...'

Berba rajčice u punom je jeku na poljima obitelji Imbrišić u Kozarevcu. Radi se od jutra do mraka, a dnevno s polja skinu više od stotinu tona rajčice.

"Htjeli bismo to riješiti prije kiše, dosta nas je ionako vrijeme omelo, dosta trune, sve, tako da bih voljela da smo konačno gotovi", kaže Mirjana Imbrišić, poljoprivrednica iz Kozarevca.

"Ujutro dođe prvi kamion i onda imamo dvojicu koji voze traktore i prikolice, i nas je dvoje na kombajnu što bacamo zemlju i cimu i sve što nije paradajz", objašnjava Marija Imbrišić.

Bilo je problema

Berba bi trebala završiti u ponedjeljak. S prinosom su zadovoljni, ali sezona nije prošla bez problema. "Najveći problem nam je dok nam miši zajdu pa creva prederu, pa kukci, pa ovo, pa ono", navodi Mirjana. "Pojavile su se i neke nove, nepoznate nam bolesti. Ali sve u svemu, mislim da smo uspjeli sve na vrijeme riješiti i dosta smo zadovoljni s prinosom", dodaje Ivan Imbrišić,

Cijela obitelj uključena je u uzgoj rajčice. Kažu da posao nije lagan, ali od njega se može zaraditi. "Možda ovo jesu veći novci, s te površine polja ne može se dobiti veća svota nego za rajčice. Ali je malo teže... mislim da je mladima lakše", komentira Mirjana.

"Najviše posla zahtijeva navodnjavanje, stavljanje prihrane... dosta nam problema stvaraju kukci i miševi koji buše crijeva pa moramo stavljati spojnice. Nije to fizički toliko naporno, ali opet, morate svaki dan biti u polju da vidite da ne bi bili kukci ili gusjenice. Na vrijeme se mora spriječiti da ne zahvati veću količinu", kaže Marija Imbrišić.

Nedostaje snage

Ni berba nije prošla bez problema – kombajn je više puta stajao zbog kvarova, ali sve su popravili sami. Iako su velika obitelj, i dalje im nedostaje ljudi. "Nas ima u kući, ali jednostavno s puno toga se bavimo, tako da moramo ponekad i za strancima posegnuti, jer kod nas stvarno radne snage ima sve manje i manje", dodaje Marija.

Osim rajčice, uzgajaju i druge ratarske kulture, a bave se i tovom junadi. "Svake godine sve je teže i teže. Cijene samog proizvoda se ne mijenjaju, a troškovi svake godine lete u nebo", kaže Ivan Imbrišić. Zbog toga će iduće godine prepoloviti nasade rajčice. No ne gube vjeru – posla ima, a ima i tko će ga nastaviti.