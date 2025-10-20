Novi detalji pljačke stoljeća u pariškom muzeju: 'To smo godinama gurali pod tepih...'

Umjesto remek - djela, glavna atrakcija Louvrea je prozor. Isti onaj iza kojeg se odvila do jučer nezamisliva scena.

"Bili smo tamo da vidimo prozor koji je bio razbijen i samo pomisao na taj kamion i dečke koji bježe na skuterima - prilično je fascinantno", rekao je Adam iz Toronta.

Jer je i pomno osmišljeno. Četiri maskirana lopova koristila su mehaničku dizalicu montiranu na vozilo, koja je vodila do prozora Apolonove galerije na prvom katu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pljačka stoljeća

Dvojica su kutnim brusilicama prerezali staklo, istim alatom zaprijetili su zaštitarima da bi u četiri minute ukrali krunske dragulje iz dvije vitrine - njih ukupno devet, a bez jednog su ostali po putu. Ovo je pljačka stoljeća - pišu francuski mediji.

"Ono što je sigurno jest da smo zakazali. Jer netko je bio sposoban postaviti kamion s dizalicom na ulice Pariza, da ljudi hodaju na nekoliko minuta i uzimaju neprocjenjivo drago kamenje to daje žalosnu sliku Francuske", francuski ministar pravosuđa Gerald Darmain.

U jednoj o tri sobe u tom dijelu muzeja navodno nema kamere, a oprečne su i izjave je li alarm radio. "Odgovornost leži u 40 godina zanemarivanja. Sve smo to godinama gurali pod tepih", kaže francuska ministrica kulture Rachida Dati.

Djelatnici su upozoravali mjesecima

Za djelatnike muzeja bilo je samo pitanje vremena kada će se ovo dogoditi.

"Upozorenja su mjesecima izdavale sve sigurnosne i zaštitarske službe, posebno kako bi se istaknuli nedostaci i problemi s kojima smo se svakodnevno suočavali", kaže tajnica Sindikata kulture zaposlenika Louvrea Elise Muller.

Svjedoci su izjavili da su lopovi za kojima traga oko 60 istražitelja, međusobno razgovarali na stranom jeziku, ali konkretnih pomaka u istrazi nema.

Pljačkaši u prednosti

"Ili je nakit naručio kolekcionar, a u tom slučaju, ako identificiramo tog kolekcionara i naručitelja, naći ćemo nakit u dobrom stanju. Ili su ga kao naručili ljudi koji su primijetili ovaj nakit samo zbog kamenja, bisera i predmeta, rijetkih metala od kojih je napravljen", kaže pariška tužiteljica Laure Beccuau.

U utrci s vremenom, stručnjaci zasad prednost daju pljačkašima. "Vrlo je mali postotak pronalaska ukradenih umjetničkih djela. Kad je riječ o nakitu, taj je postotak još manji", kaže osnivač organizacije za pronalazak i povrat ukradenih umjetnina Christopher Marinello.

Zbog svega na meti se našao i francuski predsjednik Macron. Poručuje - vratit ćemo ukradeno i uhvatili lopove, ali i pojačati sigurnost Louvrea koji je i danas na razočaranje mnogih zatvoren. Utorkom je uvijek zatvoren, pa bi svoja vrata najranije mogao otvoriti u srijedu.

Što je sve ukradeno?

Evo koji su predmeti sada u rukama lopova - redom su iz 19. stoljeća i pripadali su francuskoj kraljevskoj obitelji ili carskim vladarima. Ukrašeni su tisućama skupocjenih dijamanata i dragog kamenja.

Nestao je safirni nakit koji je prije nosila kraljica Marie - Amelie, koja je bila udana za kralja Louise Philippea I. Set tijara, ogrlica, naušnice. U setu je 24 velikih i 10 manjih safira.

Gubitak ove tijare (i seta) nije samo materijalna, već vrlo značajna kulturna i povijesna šteta zbog povezanosti s francuskom monarhijom.

Među ukradenim predmetima je i smaragdna ogrlica i par smaragdnih naušnica carice. Ogrlica ima čak 32 smaragda, uključujući 10 u obliku kruške, i čak 1.138 dijamanata.

Nestala je i tijara posljednje francuske carice Eugenie, supruge Napoleona III. Poznate kao ljubiteljice mode i nakita. Tiara sadrži više od 212 bisera, 1998 dijamanata i 992 brušenih dijamanata.

Dio njih prethodno su bili dio krunskih dragulja. Ukraden je i njezin broš - mašna koja se nalazila na stezniku carice.

Iznimno vrijedna kruna supruge Napoleona III. od 1.354 dijamanta i 56 smaragda lopovima je ispala na odlasku.

Propustili su uzeti i dijamant koji je Sotheby's procijenio na više od 60 milijuna američkih dolara pa možete zamisliti koliko bi lopovi s ukradenim mogli zaraditi.

Postoji veliki rizik da nakon krađe, dragulji budu rastavljeni i pojedinačno prodani, čime bi nestalo povijesno-kulturno značenje koje ih čini vrijednima.

U pitanju su milijarde

"Mislim sve, ovaj svaki fragment kamena iz ranog srednjeg vijeka za nas i za našu državu je neprocijenjiv. On nam pokazuje našu prošlost, našu baštinu, naša umjetnička djela i naša dostignuća.

Međutim u Louvreu ako sam dobro shvatio to se radi o plemenitim metalima, dijamantima i koliko to znači za jednu zemlju.

Gubitak toga je neprocijenjiva šteta za jedan narod. Za takvu akciju u Louvreu vjerojatno se radi o milijardama", komentirao je ravnatelj Klovićevih dvora Antonio Picukarić.