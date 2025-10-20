Što ako su sa sobom ponijeli i prokletstva? Louvre je, kažu, ujedno dom duhova i demona Belphegora

Slavni Louvre u Parizu, muzej koji je tijekom vikenda opljačkan, nije samo dom Mona Lise i Miloske Venere, odnosno riznica neprocjenjive umjetnosti. Ujedno je i poprište nekih od najjezivijih priča o duhovima u Europi.

Naime, drevni zidovi tog zdanja šapuću priče o demonima, ubijenim dvorjanima i nemirnim dušama.

Krvava povijest kao temelj za legende

Prije nego što je postao muzej, Louvre je bio tvrđava iz 12. stoljeća, a kasnije i kraljevska palača. Njegova osam stoljeća duga povijest ispunjena je političkim spletkama, nasiljem i misterioznim događajima.

Upravo ta mračna prošlost stvorila je plodno tlo za legende koje i danas lede krv u žilama zaposlenika i posjetitelja. Vjeruje se da su tragedije ostavile neizbrisiv trag na samim temeljima zgrade, manifestirajući se kroz paranormalne aktivnosti.

Belphegor: Demon iz egipatskih odaja

Jedan od najzloglasnijih duhova Louvrea je Belphegor, entitet čije se ime povezuje s jednim od sedam prinčeva pakla. Opisuje se kao visoka, sjenovita prilika s kapuljačom i prodornim crvenim očima, a najčešće se pojavljuje u krilu s egipatskim antikvitetima.

Brojna su svjedočanstva koja govore u prilog njegovom postojanju. Jedan od najranijih zabilježenih susreta dogodio se 1930-ih, kada je noćni čuvar vidio tamnu figuru kako vreba pokraj galerije u kojoj se nalazi Mona Lisa.

Kada joj se približio, prilika se navodno rasplinula u zraku te pritom ostavila za sobom jezivi šapat. Čuvar je sljedećeg jutra dao otkaz.

Noviji incident dogodio se 1981. godine, kada je kustos Jacques Moreau radio do kasno u noć. Obuzeo ga je neobjašnjiv strah i osjećaj da ga netko promatra. Kada se okrenuo, ugledao je visoku figuru s užarenim očima. Prije nego što je uspio reagirati, entitet je nestao.

Vrhunac misterija dogodio se 2017. godine, kada su sigurnosne kamere u 3:13 ujutro snimile sjenovitu figuru kako se kreće galerijom talijanskog slikarstva.

Mnogi vjeruju da je Belphegorova prisutnost povezana s drevnim egipatskim artefaktima i mogućim prokletstvima koja nose.

Crveni čovjek iz Tuileriesa

Možda i najpoznatija prikaza u Louvreu je duh poznat kao "Crveni čovjek". Legenda kaže da je to Jean l'Écorcheur (Jean Mesar), mesar iz 16. stoljeća koji je postao plaćeni ubojica u službi kraljice Katarine de Medici.

Nakon što je saznao previše kraljevskih tajni, kraljica je naredila njegovo ubojstvo. Prije smrti, Jean se zakleo da će zauvijek progoniti kraljevsku obitelj.

Njegov duh, uvijek odjeven u crveno, navodno se pojavljivao u palači Tuileries (koja je nekoć bila dio kompleksa Louvrea) i samom muzeju neposredno prije velikih nacionalnih katastrofa.

Viđen je uoči Francuske revolucije, a čak je i sam Napoleon Bonaparte tvrdio da ga je vidio 1815. godine, neposredno prije svog konačnog poraza. Njegova pojava smatra se zlokobnim predznakom, duhom koji je neraskidivo vezan za sudbinu Francuske.

Nemirne duše umjetnika i ukletih artefakata

Osim glavnih prikaza, hodnicima Louvrea navodno lutaju i drugi duhovi.

U odjelu s egipatskim starinama kruži priča o ukletoj mumiji. Zaposlenici su prijavljivali neobičan osjećaj tjeskobe i hladnoće u blizini određenih sarkofaga, a neki tvrde da su čuli šapate na drevnom jeziku. Vjeruje se da duh mumije čuva svoj vječni mir i uznemirava sve koji mu se previše približe.

Neki posjetitelji i članovi osoblja tvrde da su viđali i duhove samih umjetnika čija su djela izložena. Prikaze Leonarda da Vincija ili Eugènea Delacroixa navodno su sretane kako u tišini promatraju svoja remek-djela.

Bilo da se radi o pukom folkloru ili stvarnim paranormalnim događajima, legende o duhovima daju Louvreu dodatnu dimenziju misterije. One nas podsjećaju da svako umjetničko djelo i svaki kamen ovog zdanja imaju svoju priču – a neke od tih priča nastavljaju živjeti i nakon smrti. i.