Hrvatski stručnjak o padu svjetskih aplikacija i web stranica: 'Najveća šteta je reputacijska'

IZNENADNI PROBLEMI /

Mnoge od najvećih svjetskih aplikacija i web stranica od jutra su iznenada prestale raditi: Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo i Canva pokazivale su probleme putem web stranice Down Detector.

Problemi su bili povezani s poteškoćama u Amazon Web Servicesu koji pruža infrastrukturu na kojoj se zasniva veliki dio modernog interneta, a objavili su i razmjere poteškoća. Zabilježeno je više od 6 i pol milijuna prijava problema diljem svijeta, a pogođeno više od tisuću kompanija, među njima banke, aviokompanije, mediji, dostavne aplikacije i drugi servisi. Kvar je trajao nekoliko sati, a do 12 i 30 po hrvatskom vremenu Amazon je riješio problem.

Stručnjak za nove tehnologije Dragan Petric kaže da je najveća šteta reputacijska. "Pretpostavljam da je određena šteta napravljena i svim aplikacijama koje koriste Amazon Web Service s obzirom da jamče neprestanu uslugu".