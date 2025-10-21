Sarkozy zatvoren u ćeliji od 10 četvornih metara: Evo kako će izgledati njegovo vrijeme

PRIREDIO SPEKTAKL /

Nekad je vodio Francusku, sada je iza rešetaka. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy počeo je služenje petogodišnje zatvorske kazne u Parizu. Sve je pretvorio u neviđeni spektakl, koji je sam organizirao. Sarkozy je prvi bivši francuski vođa u zatvoru od Drugog svjetskog rata.

I kad ide u zatvor, Nicolas Sarkozy radi to na svoj način. Dosad neviđeno, odlazak je organizirao već od kućnog praga, a mnoštvo ga je čekalo ispred njegove vile u ekskluzivnom 16. okrugu Pariza. Okupila su se i njegova djeca, tri sina, kći, unuci, s kojima se pozdravio u svojim posljednjim trenucima slobode.

Mnoštvo ga je pratilo po cijelom putu. Uz sve mjere osiguranja koje ima kao bivši predsjednik, Sarkozy je okupljenima mahao.

Kako će izgledati njegovo vrijeme iza rešetaka, pogledajte u prilogu...