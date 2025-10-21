Davor Aničić, stručnjak za umjetnu inteligenciju o djeci i mobitelima: 'Treba ih zabraniti u školi'

IDEJE NA STOLU /

Na nedavno održanoj konferenciji Game Changer u Zagrebu okupili su se regionalni stručnjaci, podzetnici i inovatori koji su govorili o poslovima budućnosti koji mijenjaju svijet — od umjetne inteligencije, gaminga i digitalnog marketinga do poduzetništva i medija.

Mnogi su naveli kako umjetna inteligencija više nije budućnost – ona je sadašnjost koja već mijenja svijet oko nas. Od razvoja lijekova i dekodiranja proteina do transformacije poslovanja i obrazovanja, njezin utjecaj postaje sveobuhvatan. U novoj epizodi podcasta "Ideje na stolu" razgovarali smo s Davorom Aničićem, jednim od pionira umjetne inteligencije u Hrvatskoj i osnivačem tvrtke Velebit umjetna inteligencija, koji je bio panelist na konferenciji GameChanger.

U našem podcastu otkrio je gdje Hrvatska stoji u toj globalnoj utrci, zašto nas AI ne treba plašiti, ali nas mora natjerati na promjenu – i kako će izgledati poslovi budućnosti. Sam se umjetnom inteligencijom bavi desetak godina i sada kreira rješenja za tvrtke u njihovom poslovanju temeljena na AI.