'ISUSE BOŽE, AJME!' /

Reporter Boris Mišević osjetio što znači doživjeti pravi sudar

'Dva kotača nisu igračka' - kampanja je to prometne policije kojom upozoravaju na opasnosti koje nosi električni romobili. Jer nakon sudara ili pada s romobila samo u prvoj polovici godine 73 osobe teško su ozlijeđene, a među njima je sve više maloljetnika. Pratili smo preventivnu kampanju na glavnom zagrebačkom trgu.

Reporter RTL-a je isprobao i HAK-ov simulator pravog sudara koji su mogli također isprobati i građana. Njegovu reakciju pogledajte u prilogu.

21.10.2025.
20:10
Boris Mišević
SimulatorSudar
