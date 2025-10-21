Opet će u 4 biti mrak... Može li nas španjolski premijer spasiti od pomicanja sata?

USKORO ZIMSKO RAČUNANJE /

Nema više pomicanja sata, nema više zbunjivanja biološkog sata, nema više traume za krave i kokoši, to je zastarjela besmislica koja nam više ne treba. Tako je odlučila Europska Unija... Prije šest godina.

Ali, evo nas opet, stiže nam ta zadnja nedjelja u listopadu od koje svi zaziru, opet ćemo svi razgovarati o tome miče li se unaprijed ili unatrag, opet ćemo biti zbunjeni, opet će u 4 popodne biti mrak. Zašto, više nikome nije jasno: jer protiv toga se izjasnilo gotovo 90% anketiranih Europljana.

Možda nas spasi španjolski premijer Pedro Sanchez, koji kaže da će pokušati uvjeriti EU da prestane s tim. "U svakoj anketi koja pita Španjolce i Europljane, većina je protiv promjene sata. Nadalje, znanost nam govori da se time više ne štedi energija, a ono što znanost ne kaže jest da se time dva puta godišnje remeti biološki ritam", kazao je. Više doznajte u priči Rikarda Stojkovskog.