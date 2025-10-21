USKORO ZIMSKO RAČUNANJE /

Opet će u 4 biti mrak... Može li nas španjolski premijer spasiti od pomicanja sata?

Nema više pomicanja sata, nema više zbunjivanja biološkog sata, nema više traume za krave i kokoši, to je zastarjela besmislica koja nam više ne treba. Tako je odlučila Europska Unija... Prije šest godina.

Ali, evo nas opet, stiže nam ta zadnja nedjelja u listopadu od koje svi zaziru, opet ćemo svi razgovarati o tome miče li se unaprijed ili unatrag, opet ćemo biti zbunjeni, opet će u 4 popodne biti mrak. Zašto, više nikome nije jasno: jer protiv toga se izjasnilo gotovo 90% anketiranih Europljana.

Možda nas spasi španjolski premijer Pedro Sanchez, koji kaže da će pokušati uvjeriti EU da prestane s tim. "U svakoj anketi koja pita Španjolce i Europljane, većina je protiv promjene sata. Nadalje, znanost nam govori da se time više ne štedi energija, a ono što znanost ne kaže jest da se time dva puta godišnje remeti biološki ritam", kazao je. Više doznajte u priči Rikarda Stojkovskog.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
21.10.2025.
22:57
Rikardo Stojkovski
Pomicanje SataZimsko Računanje VremenaEu
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx