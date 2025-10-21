Znanstvenici s Ruđera otkrili nešto što do sada nitko nije: 'To bi mogla biti slabosti tumorskih stanica'

REVOLUCIONARNO /

Veliki uspjeh znanstvenika s Instituta Ruđer Bošković. Otkrili su novosti vezane za diobu stanica i ulogu ključnog proteina koja bi mogla objasniti nastanak mnogih bolesti, pa i - raka. Njihov rad svjetski je priznat i objavljen u renomiranom znastvenom časopisu.

"Važnost ovog rada je u tome što smo otkrili da tumorske stanice imaju puno manju učinkovitost kretanja kromosoma nego zdrava stanica. Upravo to bi mogla biti jedna bitna slabosti tumorskih stanica koja bi se onda mogla iskoristiti za razvoj nekih načina kako uništiti tumorske stanice. Važnost našeg rada je što su upravo takva istraživanja baza za razvoj nekih budućih terapija", rekla je Iva Tolić, voditeljica Laboratorija.

