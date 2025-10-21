Užas u Zagrebu! Starici (90) ukrala hodalicu, dolijala policiji uz pomoć susjeda

OTKRILE JE KAMERE /

Sramotna krađa dogodila se u centru Zagreba. Starici od 90 godina ukradena je hodalica. Kradljivicu je na kraju uhvatila policija i to uz pomoć video nadzora. Nakon tjedan dana vratila se na mjesto zločina, a susjedi su brzo reagirali.

Kada se spustila u prizemlje zgrade po svoju hodalicu, 90-godišnja Ljubica nije mogla vjerovati da je nema. „Prvo sam se skoro onesvijestila i letila dolje kod susjede Mirjane i onda smo zvali policiju“, govori Ljubica Jaglić.

Nedugo zatim, nadzorna kamera pokazala je o kome se radi. Ljubica je u međuvremenu morala kupiti novu hodalicu, pomirivši se s time da staru nikada neće pronaći.

„To su mi rekli onda - koliko Vi imate godina, kakvi su naši sudovi, Vi nećete dočekati dok vas pozovu na prepoznavanje“, dodaje Ljubica.

No, na veliko iznenađenje - lopov se ubrzo vratio na mjesto zločina. „Moji dobri susjedi silaze dolje, potjeraju je i prate je do Draškovićeve, odnosno ona bježi u tramvaj, 14-icu, i susjedi idu za njom i odmah je pozvana policija koja ju je uhitila“, prepričava nam događaj 90-godišnjakinja.

Nije očekivala da će ju pronaći, a osumnjičena je uhićena tijekom još jedne krađe. Nije se opirala i priznala je krivnju. Nakon toga, puštena je. „Ne, kako bih to očekivala, to je kao igla u plastu sijena“, govori. Više doznajte u prilogu Jelene Jularić.