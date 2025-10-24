'Djeca od 6 godina snimaju intimne dijelove, učitavaju na aplikacije'. Policajka šokirala što u Hrvatskoj nalaze

Razbijena je masovna pedofilska mreža, a međunarodna je akcija otkrila da ju je vodio Hrvat. Riječ je o 29-godišnjaku koji je seksualno zlostavljao dijete, to snimao i poslije dijelio u grupi s više od 250 članova iz cijelog svijeta.

Prva je informacija došla od američke agencije, ali trebalo je to sve raspetljati. Dio informacija stigao je i iz Australije, od njihove policije.

Valerija Golubić, policijska službenica u Službi kibernetičke sigurnosti, na ovakvim slučajevima radi svaki dan.

Za RTL Danas otkrila je kako su pronašli ovog počinitelja.

"Inicijalna informacija u ovom slučaju došla je od pružitelja internetskih usluga koji je zabilježio ovakve materijale na svojoj aplikaciji. Pružatelj internetskih usluga zabilježio je da je korisnik iz Republike Hrvatske, odnosno s naših IP područja (internetske adrese). Istovremeno smo primili inicijalnu informaciju od policije Australije i kroz naš operativni rad došli smo do toga da se radi o istom počinitelju – podaci su se poklopili. Dalje smo temeljem naloga suda izvršili pretragu uređaja za pohranu digitalnih sadržaja koje je koristio počinitelj. Analizom smo utvrdili da je počinitelj kreirao i administrirao jednu grupu na šifriranoj aplikaciji i da je tamo dijeljen vrlo nasilan sadržaj spolnog zlostavljanja djece", otkrila je Golubić.

Na pitanje koliko ju je osobno šokiralo kad je shvatila koliko je ta mreža bila razgranata, odgovorila je:

"Mislim da svi moramo priznati da je svako spolno zlostavljanje djece šokantno. Ono što se događa kod nas u svakodnevnom radu kojim se bavimo jest da mi nemamo prostora da budemo šokirani. Moramo pristupiti svakom slučaju brzo i efikasno da bismo zaštitili žrtve i identificirali počinitelja."

Javnost je šokiralo da se mnogo toga odvijalo u kući, a da roditelji toga nisu bili ni svjesni, dio toga i u školi – osnovnoj ili srednjoj. Na pitanje, kako je to moguće, jesu li roditelji svjesni što se događa iza zatvorenih vrata, čak i unutar kuće, odgovorila je:

"Nažalost, ti podaci su realnost, djeca su danas sveprisutna na internetu. Nismo ih možda dovoljno dobro poučili kako da na siguran način budu prisutni online, a da ne postanu žrtva nekog oblika nasilja. Često dobivamo prijave pružatelja usluga gdje su djeca, čak i mlađa od 14 godina, prijavljena kao počinitelji. Oni u stvari dijele materijale do kojih dođu, a koji prikazuju spolno zlostavljanje djece, a nisu svjesni da je to nešto protuzakonito, da je to kažnjivo i da zapravo dijele sadržaj nekog djeteta koje je stvarno bilo negdje zlostavljano. Moramo biti svjesni da nema online zlostavljanja djece i dijeljenja materijala bez da je prethodno neko dijete u stvarnosti negdje, u nečijem domu, bilo direktno zlostavljano – uživo."

Naša sugovornica otkrila je i još jedan užasavajuć podatak vezan za najmlađu djecu.

Vrlo mala djeca dijele intimne slike

"Specifično je da smo primijetili kroz nekoliko godina da vrlo mala djeca imaju pristup aplikacijama i internetu bez velike kontrole, pa često imamo slučajeve djece u dobi od 6 do 8 godina koja samostalno kreiraju sadržaje, snimaju intimne dijelove tijela i to učitavaju na razne aplikacije", rekla je naša sugovornica.

Zbog svega ovog, kaže da je uloga roditelja vrlo bitna. Poručila je što trebaju raditi:

"Razgovor i razgovor. Razgovarajte s djecom, to nije jednokratan posao – to radite kontinuirano. Upozoravajte djecu kako da se ponašaju na internetu, a da ne dođu u situaciju da postanu žrtve. Kao što ih učimo da se ponašaju u prometu, tako ih moramo naučiti da se ponašaju i na internetu."

Osvrnula se i na Chat Control o kojem se povela velika rasprava na razini EU-a, pa i u Hrvatskoj. On bi omogućio nadziranje privatnih poruka s ciljem hvatanja upravo zlostavljača djece, no mnogi sumnjaju da bi se time omogućila masovna kontrola privatih poruka građana.

"Chat Control je teza koja je plasirana u javnost. U stvari govorimo o prijedlogu uredbe o suzbijanju spolnog zlostavljanja djece online. Ovdje nema nikakvog govora o masovnom nadzoru građana. Pružatelji internetskih usluga imaju informacije o dijeljenju. Zbog raširenosti ove vrste kriminala ukazalo se potrebnim da se te informacije dijele s policijom. Uredba ni na koji način ne predviđa da policija ili bilo koja državna služba provjerava građane, da čita njihove poruke, nego će to raditi isključivo pružatelji internetskih usluga i to samo za sadržaj koji se odnosi na spolno zlostavljanje djece", odgovorila je Valerija Golubić.

