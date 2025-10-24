Troje Nijemaca zarobljeno u bujici: HGSS-ovac Bach otkrio detalje dramatičnog spašavanja

Hrvatsku je pogodilo olujno nevrijeme koje je u samo 24 sata izazvalo pravi kaos od Istre do Slavonije. Na Krku i u Zagrebu padala je tuča, u Gorskom kotaru i Istri poplavljene su ceste i dvorišta, dok su u Slavoniji tisuće kućanstava ostale bez struje zbog snažnog vjetra koji je rušio stabla. Vatrogasci su zatrpani pozivima građana kojima je voda prodrla u podrume i dvorišta.

Najgore je bilo na riječkom području, gdje je lokalno palo više od 200 litara kiše po četvornom metru u samo 24 sata.

Zbog obilne kiše probleme je imao i Nacionalni park Paklenica. Nabujali potok zarobio je tri planinara koji se nisu mogli vratiti na siguran put.

Foto: Hgss

„Našli su se sa suprotne strane kanjona Male Paklenice gdje je nabujao potok i nisu se mogli vratiti na planinarski put. Oni su bili zatočeni kada je potok nabujao, odnosno kada je bujica došla od velike kiše. Dobro je da su nazvali 112 jer je to bilo jedino što su mogli napraviti,“ rekao je Filip Bach, dopročelnik HGSS stanice Zadar.

Foto: Rtl Danas

Spasitelji su brzo stigli na teren i, uz oprez i sigurnosnu opremu, prebacili zarobljene planinare na drugu stranu.

Foto: Hgss

„Najprije moramo paziti i na našu sigurnost i pronašli smo mjesto gdje će biti najsigurnije i za nas, ali i za transport planinara s jedne strane na drugu. Prešli smo preko nabujalog potoka s sigurnosnim užetom i kada smo došli na mjesto gdje je najbolje za same planinare, jednostavno smo ih prebacili, spustili do obale i prebacili na sigurnu stranu. Nisu bili ozlijeđeni, samo prestrašeni i mokri. To su bili državljani Njemačke. Jesu li bili iskusni, nije bitno, jer čak i iskusne planinare može zateći ovakvo stanje, iako kad idu planinariti trebali bi se upoznati i s vremenskom prognozom, ali i s eventualnim situacijama koje bi se mogle dogoditi na mjestu gdje planinare,“ dodao je Bach.