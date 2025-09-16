Tajni deal Trumpa i Xija: 'TikTok mi je pomogao da pobijedim, sad ga i spašavam'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da su SAD i Kina postigli dogovor koji će omogućiti nastavak poslovanja TikToku u SAD-u tako što će američku imovinu tvrtke prenijeti s kineskog ByteDancea na američke vlasnike.

Dogovor o popularnoj aplikaciji, koju u SAD-u koristi 170 milijuna ljudi, veliko je postignuće nakon višemjesečnih pregovora dviju sila koje nastoje ublažiti trgovinski rat koji je potresao globalna tržišta.

"Imamo dogovor o TikToku... Imamo skupinu jako velikih kompanija koje ga žele kupiti", rekao je Trump u utorak, ne ulazeći u pojedinosti.

Za dogovor bi moglo biti potrebno odobrenje Kongresa koji kontroliraju republikanci.

Kongres je 2024. za vrijeme Bidenove administracije usvojio zakon po kojem je TikTok trebao biti zabranjen ako ne proda svoje američke operacije američkoj kompaniji u roku od 90 dana zbog bojazni od špijunaže i operacija utjecaja.

Trumpova administracija produljila je rok za prodaju TikToka tri puta strahujući da bi to moglo razbjesniti korisnike i naštetiti političkim odnosima s Kinom.

Trump smatra da mu je TikTok pomogao da bude ponovno izabran prošle godine i na njemu ima 15 milijuna pratitelja. Bijela kuća također ima službeni profil od prošlog mjeseca.

CNBC je u utorak objavio da bi dogovor mogao biti zaključen u roku od 30 do 45 dana.

Konačnu potvrdu dogovora očekuje se u petak u razgovoru između Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga.

