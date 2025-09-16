Suicidalni starac preživio pad s balkona, ali ubio nesretnu ženu na koju je pao

Talijanka Francesca Manno (83) poginula je nakon što je suicidalni umirovljenik (70) skočio s balkona na četvrtom katu i sletio na nju. Starac je preživio, žena preminula.

Žena se šetala po ispred zgrade u Milanu u nedjelju oko 18 sati, piše The Sun.

Muškarac se popeo preko ograde balkona u zgradi u kojoj su oboje živjeli i skočio. Pao je direktno na nju.

Prvo su istraživali dvostruko samoubojstvo

Istražitelji su prvo istraživali pokušaj dvostrukog ubojstva, vjerujući da je par zajedno skočio. Međutim, brzo je utvrđeno da se nisu ni poznavali.

Sada se zna da se muškarac pokušao ubiti, a da je smrt Francesce tragična nesreća.

Hitnu pomoć su zvali prolaznici koji su pokušali spasiti ženu, ali nije joj bilo pomoći.

Muškarac je pronađen pri svijesti i prevezen je u bolnicu s višestrukim prijelomima noge. Liječnici su kasnije potvrdili da nije u životnoj opasnosti.

Sada je optužen za ubojstvo iz nehaja.

POGLEDAJTE VIDEO: Vraćamo se kupovini u Trstu: Usporedili smo cijene namirnica, Italija znatno jeftinija