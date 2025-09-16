Rusija i Bjelorusija vježbaju testiranje nuklearnog oružja! Spominje se i zloglasni projektil Orešnik

Rusija i Bjelorusija vježbaju lansiranje ruskog taktičkog nuklearnog oružja u sklopu zajedničkih vojnih vježbi, rekao je bjeloruski vođa Aleksandar Lukašenko u utorak.

Državni mediji prenijeli su izjavu bjeloruskog načelnika Glavnog stožera da je dio vježbi i ruski hipersonični projektil Orešnik, koji je testiran prošle godine u ratu s Ukrajinom.

Rusija i Bjelorusija završavaju svoje petodnevne vojne vježbe Zapad kojima je kako tvrde namjera testirati vlastite borbene spremnosti, iako su vježbe uznemirile neke susjedne zemlje.

Odjeven u vojnu uniformu, ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se s visokim vojnim dužnosnicima u utorak u ruskoj regiji Nižni Novgorod, gdje su se održale neke od vježbi.

Oko 100 tisuća vojnika sudjelovalo je u vježbama, s približno 10.000 komada vojne opreme, rekao je šef Kremlja za državnu televiziju.

Namjera vježbi bila je osigurati "bezuvjetnu zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Savezne države", rekao je Putin, misleći pritom na savez Rusije i Bjelorusije.

Vojne vježbe, za koje zapadni analitičari tvrde da im je cilj zastrašivanje Europe, održale su se samo nekoliko dana nakon što su poljske i NATO snage rekle da su srušile ruske dronove koji su ušli u poljski zračni prostor.

'Ne skrivamo to'

Bjelorusija, bliska saveznica Rusija koja graniči s Ukrajinom i Rusijom, kao i NATO članicama Poljskom, Litvom i Latvijom, domaćin je ruskog taktičkog nuklearnog oružja nad kojim Moskva zadržava kontrolu.

Bjeloruska novinska agencija Belta prenijela je Lukašenkove riječi da je jedino prirodno da je rusko taktičko nuklearno oružje dio vježbi Zapad.

"Vježbamo svugdje. Zapad to zna također, mi to ne skrivamo. Od ispaljivanja malog konvencionalnog oružja, do nuklearnih bojevih glava. Ponovno, moramo imati pravo na to. U suprotnom, zašto bi se nalazili na bjeloruskom teritoriju?" rekao je.

"Apsolutno ne planiramo prijetiti nikome s ovim."

Bjelorusko ministarstvo obrane potvrdilo je u priopćenju da je korištenje taktičkog nuklearnog oružja vježbano uz ispaljivanje ruskog balističkog projektila Orešnik srednjeg dometa kojeg je Moskva ispalila na Ukrajinu prvi put 21. studenog prošle godine.

Putin je prošle godine rekao da bi Rusija mogla upotrijebiti Orešnika, za kojeg kaže da ga je nemoguće presresti, s teritorija Bjelorusije u drugoj polovici 2025. godine.

Lukašenko, koji održava redovite razgovore s Putinom, dopustio je Moskvi da koristi teritorij Bjelorusije za ulazak u Ukrajinu u veljači 2022. godine, no nije u rat poslao svoju vojsku.

Američki predsjednik Donald Trump započeo je njegovanje bližih odnosa s Lukašenkom, kojeg je Zapad odavno izopćio, te je ublažio neke sankcije Bjelorusiji prošli tjedan u zamjenu za puštanje 52 zatvorenika, među kojima su bili i politički oponenti.

Američki vojni dužnosnici promatrali su jedan dio vježbi Zapad u Bjelorusiji u ponedjeljak.

Što su još vježbe Zapad uključivale?

Rusko ministarstvo obrane reklo je u utorak da su ruski strateški bombarderi Tu-160 sa sposobnošću nošenja nuklearnog oružja vježbali lansiranje krstarećih projektila iznad Barentsovog mora sjeverno od nordijskih zemalja.

Bombarderi su letjeli iznad neutralnih voda Barentsovog mora oko četiri sata, praćeni borbenim zrakoplovima MiG-31, rečeno je.

Odvojeno, rečeno je da su marinci ruske Sjeverne flote uvježbavali odbijanje amfibijskog desanta neprijateljskih snaga na poluotoku u ruskoj regiji Murmansk.

Na videu su se mogli vidjeti vojnici, popraćeni helikopterima i borbenim zrakoplovima, kako koriste oklopna vozila, dronove, bacače raketa i automatsko oružje, odbijajući imaginarnog neprijatelja.

Brodovi iz ruske Baltičke flote, popraćeni borbenim zrakoplovima, ispaljivali su krstareće projektile na neprijateljske brodove, a isto su činili i kopneni mobilni lanseri raketa.

U ruskoj enklavi Kalinjingrad, vojska je vježbala korištenje sustava Torn-MDM za radioelektronsko izviđanje kako bi detektirali lokaciju neprijateljskih snaga i njihove koordinate poslali dronu i artiljerijskim jedinicama.

