Doznajemo: Evo zašto je Bennacer u najvećoj tajnosti došao u Dinamo

Dinamo je u najvećoj tajnosti na posudbu doveo zvučno nogometno ime, 27-godišnjeg alžirskog nogometaša Ismaëla Bennacera koji prema Transfermarktu vrijedi 15 milijuna eura.

Iako su ga sad zvali veći klubovi poput Betisa, Rennesa, Lillea, Dinamovog suparnika u Europskoj ligi, Bennacer je iz respekta prema Bobanu došao u Dinamo. Bennacer želi nastupiti na SP-u, izboriti svoje mjesto u rosteru nogometne reprezentacije Alžira koja juriša prema plasmanu na Mundijal.

Bivši igrač Milana, Empolija, Marseillea gdje je na posudbi proveo dio prošle sezone, U23 i U21 Arsenala, Toursa, prije dva je dana odradio liječnički pregled, a što se tiče njegove igračke epizode u Milanu, na San Siro je došao 2019. godine iz Empolija za 17,2 milijuna eura. S Milanom je u sezoni 2021/22. osvojio Serie A. Uveo je 2023. golom Napoliju svoj klub u polufinale Lige prvaka, a prošle sezone i Superkup.

Za talijanskog giganta odigrao je 178 utakmica uz osam golova i 12 asistencija, ali karijeru su mu sputale ozljede. U Dinamu se želi vratiti u natjecateljsku formu. Neće moći igrati ligašku fazu Europske lige jer je rok za registraciju igrača već prošao, ali moći će nastupati za Plave ako Dinamo prođe u nokaut fazu.

Iz dobro obaviještenih izvora doznajemo pozadinu posudbe koja je prodrmala hrvatski nogomet, odnosno zašto je Bennacer došao u Dinamo. Razlog je - Zvonimir Boban. Dakle, priča ide ovako. Kad je Boban radio u Milanu kao glavni direktor za nogomet i bio zadužen za sportski dio i izgradnju momčadi, doveo je Bennacera iz Empolija za 12 milijuna eura, dao mu top plaću i vjerovao u njega da će postati ozbiljan igrač.

U to je, na kraju krajeva, uvjerio i Paola Maldinija.

Zvonimir Boban objasnio je Bennaceru sve o "projektu Dinamo", odnosno što u Dinamu imaju u planu ostvariti u sljedećih godinu dana. Bennaceru se svidjelo sve što je čuo, a uz to što je Boban u prošlosti napravio za Bennacera, Alžirac je odlučio doći na posudbu u Dinamo.

Zvonimir Boban objasnio je Bennaceru sve o "projektu Dinamo", odnosno što u Dinamu imaju u planu ostvariti u sljedećih godinu dana. Bennaceru se svidjelo sve što je čuo, a uz to što je Boban u prošlosti napravio za Bennacera, Alžirac je odlučio doći na posudbu u Dinamo.

Zvone Boban je Bennaceru idol, nogometni otac, nogometaš čije je snimke gledao, čije je znanje na individualnim treninzima upijao u Milanu, pa nije dvojio kad ga je Boban pozvao u Dinamo.

Bennacer će po isteku posudbe u Dinamu ući u zadnju godinu ugovora s Milanom koji ga jako puno plaća, a na njega više ne računa. Dinamo ima opciju otkupa njegova ugovora za enormnih devet milijuna eura, ali bi možda moglo doći do nekog drukčijeg dogovora s Milanom da Bennacer ostane u Maksimiru.

No, ako Bennacer izdominira u Dinamu, klub bi ga mogao zaista otkupiti za tih devet milijuna eura i onda ga preprodati nekome ako bi za njega već dobio pravu ponudu. U svakom slučaju, Dinamo je dobio igrača izvanserijske klase kojemu će sigurno trebati nešto vremena da uđe u pravu formu.

Čuli smo i to da Zvonimir Boban, ako Dinamo sljedeće godine postane prvak SHL-a i na kraju i izbori Ligu prvaka, planira složiti megamomčad. Jer, tada bi Dinamu kapnuo ozbiljni novac, 40 milijuna sigurnih eura. Kako bilo, velika je stvar za Dinamo dolazak Bennacera.

