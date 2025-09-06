Suarez saznao kaznu za pljuvanje pomoćnog trenera: Vjerojatno ju nikad neće odslužiti

Legendarni urugvajski napadač Luis Suarez kažnjen je sa šest utakmica neigranja zbog pljuvanja pomoćnog trenera Seattle Soundersa u finalu Leagues Cupa prošle nedjelje piše ESPN. Seattle je dobio utakmicu s 3:0, a nakon posljednjeg sudčevog zvižduka došlo je do tučnjave u kojoj su Suareza morali smirivati suigrači i treneri.

Suarez je unatooč tome uspio pljunuti na člana stručnog stožera Soundersa. U kaosu je sudjelovao i njegov suigrač Sergio Busquets koji je udario Seattleovog Obeda Vargasa, a sudjelovao je branič Inter Miamija Tomas Aviles. Zbog sudjelovanja u tučnjavi Busquetsu su izrečene dvije utakmice suspenzije, a Avilesu tri. Član stručnog stožera Soundersa Steven Lenhart kažnjen je s pet utakmica zbog kršenja pravilnika natjecanja.

Foto: Profimedia

Ipak, treba naglasiti kako se kazna ne odnosi na utakmice MLS-a već samo Leagues Cupa koji je godišnje natjecanje između klubova sjevernoameričkog MLS-a i meksičke Lige MX. Suarez i Busquets tako možda neće ni morati odraditi suspenziju budući da će se sljedeći Leagues Cup održati u ljeto 2026., a njihovi ugovori istječu u siječnju iste godine.

