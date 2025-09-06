Kramarić potezom razočarao jednog nogometaša Farskih otoka: Evo što se dogodilo

Andrej Kramarić bio je junak Vatrenih u jučerašnjoj pobjedi Hrvatske nad Farskim Otocima. Napadač Hoffenheima u 31. minuti zabio je prvi, i pokazat će se jedini, pogodak na utakmici koji je Hrvatskoj donio nova tri boda i zadržao stopostotni učinak naše reprezentacije. Ipak, za Farske Otoke on je ispao tragičar i to na više načina za jednog domaćeg nogometaša.

Naime, jedan nogometaš Farskih Otoka prišao je, dobro se to vidjelo na TV-u, hrvatskom napadaču u nadi da će njih dvojica razmijeniti dresove, no Hrvat ga je morao odbiti i objasniti mu kako je dres već obećao njegovom suigraču. Kramarić je ovim pogotkom stigao od brojke 35 u hrvatskom dresu, rekorder Davor Šuker ima 10 više.

Sve o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

Nakon utakmice Kramarić je izjavio: "Uvijek je lijepo zabiti gol, 35. gol, nešto predivno, nisam nešto takvo nikad ni sanjao. Ne zanima me rekord, to je još daleko, ako Bog da bit će. Ja sam sretan što sam doživio najljepše dane hrvatskog nogometa s reprezentacijom, o tome će se pričati jako, jako dugo."

