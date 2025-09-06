Nekima je pobjeda dovoljna, a nekima je ovo sramota: Ovo su sve reakcije hrvatskih navijača

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Farske Otoke u trećem nastupu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku sljedeće godine. Jedini pogodak na utakmici djelo je Andreja Kramarića iz 31. minute nakon čega su i domaći nogometaši pokazali kako itekako znaju igrati nogomet.

U drugom poluvremenu su pritisnuli Hrvatsku pokušavajući doći do izjednačenja, a i prije Kraminog pogotka, Dominik Livaković je morao intervencijom spašavati gol Hrvatske. Navijači naše reprezentacije nisu bili zadovoljni predstavom Vatrenih i to su jasno dali do znanja u komentarima ispod objave HNS-a.

Sve o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

Ovo su samo neki od komentara: "Ovo je bila sramotna izvedba, bez obzira na bodove. Trebala bi dobra kazna igračima za pristup. Ovo nije igra Hrvatske.", "Bitna je pobjeda. Bravo dečki!", "Umalo ste uspjeli učiniti da današnji dan bude blagdan na Farskim otocima.", "Bravo Daliću! Sporo, tromo, bezidejno. Negledljiva taktika.", "Bravo Hrvatska, tri boda su tu. Idemo dalje, a ovi što pljuju po repki nisu navijači reprezentacije."

<iframe id="sofa-standings-embed-143142-69427" src="https://widgets.sofascore.com/hr-HR/embed/tournament/143142/season/69427/standings/Qualification%2C%20UEFA%2C%20Group%20L?widgetTitle=Qualification%2C%20UEFA%2C%20Group%20L&showCompetitionLogo=true" style=height:523px!important;max-width:768px!important;width:100%!important; frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

POGLEDAJTE VIDEO: Stipe Miočić za RTL Danas o FNC-u i svojoj ulozi na eventu