Prosinečki na udaru kritika, spominje se i smjena: Navijači Crne Gore bojkotirali utakmicu

Nogometaši Crne Gore poraženi su u svom četvrtom nastupu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiku sljedeće godine. Bolji od njih u Podgorici bili su Česi s 2:0 zahvaljujući pogotcima Lukaša Červa u trećoj minuti i Vaclava Černyja u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Utakmicu je obilježio i bojkot domaćih navijača.

Oko tisuću najvatrenijih pristalica Crne Gore napustili su tribine nakon pola sata dok je ostatak navijača do kraja u miru bodrio svoje nogometaše. Razlog tome je navodno odluka Nogometnog saveza Crne Gore da ne pomogne u financiranju puta navijačima na gostovanje u Zagreb za sljedeću kvalifikacijsku utakmicu koju igraju u ponedjeljak.

Na udaru kritika je i izbornik, Robert Prosinečki, kojem se zamjera taktička postavka momčadi: "Zbog svega su ispaštali nogometaši, a u igri Roberta Prosinečkog bilo je taktičke konfuzije i pravog nereda, reklo bi se i neprirodnih pozicija Krstovića i Vukotića" - piše portal Vijesti koji je objavio opširniji osvrt na jučerašnju utakmicu.

Foto: R.r./ata Images/pixsell

Spominje se i moguća promjena izbornika budući da Prosinečki za sada nije donio iskorak koji se očekivao. "Remi ne bi ništa promijenio, ali barem bi momčad dobila na samopouzdanju pred buduće akcije. Ne u ove koje sad slijede, nego u narednom dijelu kvalifikacija, vjerojatno s novim izbornikom" - pišu Vijesti.

Žuti je u 14 dosadašnjih utakmica na klupi Crne Gore ostvario pet pobjeda, jedan remi i devet poraza. Na toj poziciji je od veljače 2024.

<iframe id="sofa-standings-embed-143142-69427" src="https://widgets.sofascore.com/hr-HR/embed/tournament/143142/season/69427/standings/Qualification%2C%20UEFA%2C%20Group%20L?widgetTitle=Qualification%2C%20UEFA%2C%20Group%20L&showCompetitionLogo=true" style=height:523px!important;max-width:768px!important;width:100%!important; frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

