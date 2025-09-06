Protivnik Dinama sprema pravu bombu: Na klupu im stiže legendarni Zizou?

Fenerbahče je nedavno otpustio trenera Josea Mourinha i još je u potrezi za strategom koji će momčad povesti na Maksimiru protiv Dinama u prvom kolu Europske lige 24. rujna. Kao kandidati za klupu spominju se brojni renomirani stručnjaci, a ime koje se najglasnije odjeknuti je ono istinske nogometne legende u igračkom i trenerskom smislu, Zinedinea Zidanea.

Naravno, ovu informaciju treba uzeti s dozom rezerve jer poznato je da je Zidaneu prioritet postati sljedeći izbornik Francuske, što bi se moglo i dogoditi budući da će Didier Deschamps napustiti tu poziciju nakon sljedećeg Svjetskog prvenstva. Ipak. mnogi turski portali prenose ovu vijest tako da nije nemoguće da stvarno da Zizou stvarno sjedne na klupu istanbulskog velikana, barem na nešto manje od godinu dana. Tako Haberler piše:

Foto: Shaun Botterill

"Predsjednik Fenerbahčea Ali Koç i njegova uprava žele predati momčad menadžeru koji je postigao uspjeh svjetske klase. Proces pregovora dosegao je ključnu fazu, a Zinedine Zidane uskoro stiže i Istanbul na potpis ugovora. Zatim će klub sve obznaniti na društvenim mrežama."

Kao mogući Mourinhovi nasljednici spominju se i Ange Postecoglou, Domenico Tedesco i Luciano Spalletii.

