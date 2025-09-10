Glavno oružje modernog ratovanja: Umirovljeni general otkriva zašto su Rusi ispalili dronove na Poljsku

Dronovi u svijetu ratovanja koriste se desetljećima. U Hrvatskoj je jedan slučajno zalutao kada se srušio na Jarun. Od ove godine bespilotne letjelice dio su i oružanih snaga naše vojske. Tihi su, precizni i ubojiti. Danas je jedan pao na Wyryki, gradić na istoku Poljske. Ovaj put, srećom, bila je samo materijalna šteta.

Višenamjenski dron koji Rusija koristi kao mamac za odvraćanje pozornosti od sustava protuzračne obrane završio je, tvrdi Volodimir Zelenski, u Poljskoj. Koristi se u kombinaciji sa ŠAHEDOM.

"Rusi žele u napadu u koji trenutno traje na Ukrajinu istovremeno procijeniti kakvo je stanje sa snagama protuzračne obrane Poljske, odnosno koje sustave za rano otkrivanje Poljska ima raspoređeno na svojoj granici i na koji način će reagirati kada je u pitanju antidronska zaštita same Poljske", navodi Slavko Barić, umirovljeni general pukovnik i bivši zamjenik načelnika Glavnog stožera OS RH.

Ubojito sredstvo za jeftine novce

Bespilotne letjelice, bilo leteće, pomorske ili kopnene, postaju glavno oružje u modernom ratovanju. Imaju ih svi – a od ove godine i Hrvatska.

"Dronovi su se sad pokazali otkako je počeo rat u Ukrajini da su oni najopasniji. Vi za jeftine novce možete dobiti ubojito sredstvo koje vas prati, ide za vama i locira vas. Sve ono što smo prije gledali u filmovima se upravo događa", navodi stručnjak za dronove Ivan Vidaković.

Postoje dronovi koje možemo nabaviti u trgovini. S njima sada ratuju uglavnom ukrajinski studenti, IT-evci koji ih pretvaraju u oružje s bombama. Neki od njih mogu se nabaviti za manje od tisuću eura.

"Ovakvi dronovi su se konkretno koristili u hobi svrhe, ali ovakav model vam može nositi 200-300 grama eksploziva, a sada uzmite da ga malo uvećate može nositi i po kilogram ili dva i to postaje jako moćno oružje", navodi Vidaković.

Od igrica do dronova

Oružje koje na prvi pogled izgleda kao dio videoigre. Jer imate vojnika koji uz pomoć VR naočala ili joysticka upravlja ubojitim oružjem.

"Ja to vidim kao i neke druge tehnologije koje nikad nismo očekivali da će biti primijenjene u ratu, a na kraju jesu. Od igrica, pa do dronova koji vježbaju ljude da oduzimaju živote i da se koriste u ratu. Dostupnost tehnologije čini priliku i to su ljudi iskoristili", navodi Matko Orsag, izvanredni profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.

A neki očito i ne znaju baš dobro upravljati. Hrvatska se upoznala s izrazom vojni dron na najgori mogući način. Jarunski misterij bespilotne letjelice samo pukom srećom nije bio ni za koga koban.

Foto: Profimedia

Danas su čuda dronovi, a sutra?

"Nekad se to odnosilo da ste ih mogli upotrebljavati na visinama od par tisuća metara ili 10-ak kilometara udaljenosti. Danas se dronovi upotrebljavaju i na većim visinama, ali isto tako i na udaljenostima koje su od 5-7 pa do 10 tisuća kilometara. Nešto što je nevjerojatno i ulazi u sferu modernog ratovanja", navodi Slavko Barić.

Tenkovi, radari zrakoplovi - sve su to jednom bile vojne inovacije, čuda u ratovanju. Danas su čuda dronovi, a tko zna što je sutra.