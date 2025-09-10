Orban komentirao upad dronova pa dobio hladan tuš: Poljak mu brutalno poklopio

Mađarski premijer Viktor Orban u srijedu se oglasio na društvenoj mreži X i prokomentirao upad ruskih dronova u Poljsku.

Istaknuo je da Mađarska izražava punu solidarnost s Poljskom. "Kršenje teritorijalnog integriteta Poljske je neprihvatljivo", napisao je Orban.

Hungary stands in full solidarity with Poland following the recent drone incident. The violation of Poland’s territorial integrity is unacceptable.



The incident proves that our policy of calling for peace in the Russia-Ukraine war is reasonable and rational. Living in the shadow… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 10, 2025

"Ovaj incident potvrđuje da je naša politika pozivanja na mir u rusko-ukrajinskom ratu razumna i racionalna. Život u sjeni rata pun je rizika i opasnosti. Vrijeme je da se to zaustavi", dodao je Orban i kazao da u tom cilju podržava napore američkog predsjednika Donalda Trumpa za postizanju mira.

Hladan tuš

Međutim, Orbanu je nakon samo nekoliko sati stigao hladan tuš. Odgovorio mu je Radoslaw Sikorski, zamjenik poljskog premijera Donalda Tuska.

No, Victor. The incident proves you should get off the fence and condemn Russian aggression. We ask you to unblock the disbursement of EU funds for defence, approve tougher sanctions on the aggressor and withdraw your veto on starting Ukraine's EU accession negotiations. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 10, 2025

"Ne Victore. Incident dokazuje da bi ti trebao odustati i osuditi rusku agresiju. Molimo te da deblokiraš isplatu sredstava Europske unije za obranu, odobriš strože sankcije agresoru i povučeš svoj veto na početak pregovora Ukrajine o pristupanju EU", napisao je Sikorski.

Podsjetimo, snage Poljske i NATO saveza tijekom noći na srijedu oborile su nekoliko ruskih dronova za koje su izjavili da su tijekom napada na Ukrajinu ušli u zračni prostor Poljske.

Rusko ministarstvo obrane pak tvrdi da Rusija nije planirala pogoditi nijedan cilj u Poljskoj. Istaknuli su da ruski dronovi "koji su navodno prešli granicu s Poljskom nemaju domet veći od 700 kilometara". Dodali su da su spremni održati konzultacije s poljskim ministarstvom obrane na tu temu.

