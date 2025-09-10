Na ovu kuću je pao dron, šire se snimke jezivog zvuka u zoru: 'Čula sam prasak'

Poljsko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je kako su pronašli sedam dronova i krhotine jednog projektila nakon što je tijekom večeri u njih zračni prostor ušlo 20-ak ruskih dronova.

Dio njih srušili su avioni NATO-a. Jedna od dronova pao je na obiteljsku kuću malom selu Wyryki u županiji Włodawa (Lublinsko vojvodstvo).

Novinari Wirtualne Polske bili su danas u njemu te navode kako se osjeti strah među ljudima. Krhotine drona pale su na krov kuće starijeg para. Srećom, nitko nije ozlijeđen.

"Stanari su sami napustili kuću", rekao je glasnogovornik vatrogasaca iz Włodawe, Michał Tychoniewicz, koji je bio na mjestu događaja poslije 8 sati ujutro.

Općina je vlasnicima kuće osigurala zamjenski stan dok se ne vrate u svoj dom.

"Očajni su jer je ovo njihov dom, ovo je njihovo životno djelo", rekao je Bernard Błaszczuk, gradonačelnik općine Wyryki.

Nastava je danas otkazana u obje škole u općini Wyryki, a djeca su ostala kod kuće.

U intervjuu s novinarom Wirtualne Polske Pawełom Buczkowskim, stanovnici Wyrykija prepričali su što su vidjeli i čuli.

"Neposredno prije 7 sati ujutro čula sam prasak i prozori su se zatresli. Zatim smo vidjeli kako se iz aviona ispaljuje raketa", rekla je stanovnica Wyrykija, gdje su ostaci drona pali na njezinu kuću.

Ovaj poljski medij podijelio je i snimke s društvenih mreža koje pokazuju unutrašnjost oštećene kuće na čiji su krov pali dijelovi drona.

Također, podijelili su i snimke na kojima se ne može točno razaznati što je, ali se čuje jeziv i prodoran zvuk letjelice. Navodno su to snimili stanovnici Wyrykija u zoru.

Takie odgłosy usłyszeli dziś o świcie mieszkańcy Wyryk w powiecie włodawskim. Kolejne nagranie od jednej z mieszkanek miejscowości pic.twitter.com/cpTobwvswH — Paweł Buczkowski (@buczkowskipawel) September 10, 2025

Takie odgłosy usłyszeli dziś o świcie mieszkańcy Wyryk w powiecie włodawskim. Kolejne nagranie od jednej z mieszkanek miejscowości pic.twitter.com/cpTobwvswH — Paweł Buczkowski (@buczkowskipawel) September 10, 2025

Na društvenim mrežama sve se više šire i snimke navodno srušenih dronova.

POGLEDAJTE VIDEO Trump je spreman prijeći na drugu fazu sankcija protiv Rusije!