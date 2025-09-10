Nevjerojatno! Pogledajte što su avioni iz Rusije radili nad Poljskom dok je NATO rušio dronove

U noći s 9. na 10. rujna, u ranim jutarnjim satima ruski dronovi višestruko su ulazili u poljski zračni prostor. Poljska je, zajedno sa savezničkim snagama NATO-a, eliminirala prijetnju dronova koji su doletjeli iz Ukrajine.

Dok su poljske i savezničke zračne snage bile u hitnom stanju, objavljene su informacije o privremenom zatvaranju četiriju zračnih luka u Poljskoj: Rzeszów, Lublin, Varšava Okęcie i Varšava Modlin.

No baš u to vrijeme najmanje dva civilna zrakoplova iz Moskve preletjela su Poljsku!

To su izvijestili korisnici interneta u nekoliko Facebook grupa koji prate Flightradar24, aplikaciju koju je The Guardian ocijeni kao uglednu u pogledu usluge praćenja letova.

Na Flightradar24, nakon 7 sati ujutro, iznad Poljske se mogao vidjeti Pegasus koji je letio iz Moskve za Istanbul, a ranije, između 3:25 i 4 sata ujutro, tijekom vojne operacije i privremene obustave putničkog prometa u dijelovima Poljske, Airbus je preletio istočne i središnje dijelove zemlje, krećući se prema zračnoj luci u Sharm el-Sheikhu.

"Želio bih vas obavijestiti da opisani zrakoplov nije narušio nijednu vojnu zonu u poljskom zračnom prostoru tijekom leta ", odgovorio je Marcin Hadaj, glasnogovornik Poljske agencije za zračnu navigaciju, a objavio je jedan od najčitanijih poljskih portala Wirtualna Polska.

Portal navodi da ti zrakoplovi nisu pripadali ruskim zrakoplovnim kompanijama; letove su, između ostalih, obavljale egipatske i turske putničke agencije, no nakon ruske agresije na Ukrajinu 24. veljače 2022., letovi iz Moskve, uključujući i onaj za Sharm el-Sheikh, više ne lete izravno iznad Poljske. Ova ruta zaobilazi poljski teritorij zbog trenutačne političke situacije. Putnici sada koriste letove s presjedanjem.

POGLEDAJTE VIDEO Trump je spreman prijeći na drugu fazu sankcija protiv Rusije!