Putnik umro čim je avion sletio u zračnu luku, s njim je bila supruga: 'Pozlilo mu je'

Foto: Shutterstock

Više javno tužiteljstvo je naložilo obdukciju tijela

10.9.2025.
12:42
Dunja Stanković
Putnik N.L. preminuo je noćas u beogradskoj zračnoj Nikola Tesla. Riječ je o 64-godišnjaku koji je letio iz Tunisa, a kojemu je pozlilo čim je avion sletio u Srbiju. 

Primljen je u ambulantu, ali unatoč naporu liječnika nije mu bilo spasa, prenosi Telegraf. 

S njim je letjela i supruga koja je neslužbeno posvjedočila da je njezinom suprugu pozlilo čim je izašao iz aviona. 

Više javno tužiteljstvo je naložilo obdukciju tijela, a za sada nisu uočeni tragovi nasilne smrti. 

