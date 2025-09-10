Putnik umro čim je avion sletio u zračnu luku, s njim je bila supruga: 'Pozlilo mu je'

Putnik N.L. preminuo je noćas u beogradskoj zračnoj Nikola Tesla. Riječ je o 64-godišnjaku koji je letio iz Tunisa, a kojemu je pozlilo čim je avion sletio u Srbiju.

Primljen je u ambulantu, ali unatoč naporu liječnika nije mu bilo spasa, prenosi Telegraf.

S njim je letjela i supruga koja je neslužbeno posvjedočila da je njezinom suprugu pozlilo čim je izašao iz aviona.

Više javno tužiteljstvo je naložilo obdukciju tijela, a za sada nisu uočeni tragovi nasilne smrti.

