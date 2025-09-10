Majka dvoje djece umrla nakon uboda stršljena: 'Nije mogla disati'

Žena M.M. (38) iz sela Rsavci kod Vršnjačke Banje u Srbiji preminula je u utorak poslijepodne nakon uboda stršljena.

Mještani su ispričali da se horor dogodio iznenada. Ubod je bio u predjelu vrata, a 38-godišnjakinji, inače majki dvoje djece, zdravstveno stanje naglo se pogoršalo. Telegraf.rs piše da nije mogla disati.

Selo potreseno

Unatoč pokušajima da joj se ukaže pomoć, adekvatne medicinske intervencije nije bilo na vrijeme.

Tragedija je potresla cijelo selo, a stanovnici navode da nije bilo dovoljno vremena da se nesreća spriječi.

POGLEDAJTE VIDEO: Potraga za medvjedom kod Senja: Klopka je postavljena, ali ju medo izbjegava