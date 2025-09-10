Ključne poruke govora šefice EU komisije: Što je Ursula von der Leyen obećala Europi?

Europa mora biti u stanju brinuti se za vlastitu obranu i sigurnost, ovo mora biti trenutak neovisnosti Europe, rekla je u srijedu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u svom govoru o stanju Unije.

Njezino obraćanje dolazi u trenutku kada je u Poljski zračni prostor ušlo nekoliko dronova, sumnja se iz Rusije koja je tijekom noći napala Ukrajinu. Očekivalo se, stoga, da će ovaj ozbiljan incident itekako utjecati na ton obraćanja Von der Leyen.

“Ovo mora biti trenutak neovisnosti Europe. Vjerujem da je to misija naše Unije, biti u stanju brinuti se za vlastitu obranu i sigurnost, preuzeti kontrolu nad tehnologijama i energijom koje će pokretati naša gospodarstva”, rekla je von der Leyen u govoru pred zastupnicima Europskog parlamenta na plenarnoj sjednici u Strasbourgu.

Istaknula je da se uprava sada crtaju borbene linije za novi svjetski poredak temeljen na moći.

“Dakle, da, Europa se mora boriti. Za svoje mjesto u svijetu u kojem su mnoge velike sile ili ambivalentne ili otvoreno neprijateljski raspoložene prema Europi. Svijet imperijalnih ambicija i imperijalnih ratova. Svijet u kojem se ovisnosti nemilosrdno koriste kao oružje. I upravo zbog svih tih razloga mora se pojaviti nova Europa”, rekla je predsjednica Komisije.

U svom je govoru izložila prioritete Komisije za nadolazeće tjedne i mjesece, u vrijeme kada se Europska unija suočava s golemim geopolitičkim i strateškim izazovima. Osim ključnih sukoba koji bijesne, dotaknula se problema rastućih troškova života, stambene politike, automobilske industrije, i radnih mjesta. Detalje govore pročitajte na Net.hr-u.

Geopolitičke poruke

U svom se govoru Von der Leyen najprije posvetila ratu u Ukrajini, posebno problemu nestale ukrajinske djece koja su odvedena u Rusiju i čija je sudbina nepoznata.

"Moramo učiniti sve da podržimo ukrajinsku djecu. Svaki oteto dijete se mora vratiti (kući, op.a.)", smatra Von der Leyen, koja najavljuje samit Međunarodne koalicije za povratak ukrajinske djece.

Istaknula je važnost postizanja mira u Ukrajini jer je "ukrajinska sloboda ujedno i sloboda Europe".

Naglasila je da EU mora vršiti više pritiska na Rusiju da sjedne za pregovarački stol, kao i uvesti dodatne sankcije.

Objasnila je da EU radi na 19. paketu sankcija u kojem se posebno razmatra brže postupno ukidanje ruskih fosilnih goriva, flotu u sjeni i treće zemlje.

"To je ruski rat. I Rusija je ta koja treba platiti. Zato moramo hitno poraditi na novom rješenju za financiranje ukrajinskih ratnih napora iz prihoda od imobilizirane ruske imovine.Iz vrijednosti te ruske imovine možemo Ukrajini isplatiti zajam za ratnu odštetu. Samu imovinu nećemo dirati", objavila je predsjednica Komisije.

Najavila je i da će Europa sa 6 milijardi eura zajma financirati savez za dronove s Ukrajinom.

S obzirom na to da istočno krilo Europe štiti ostatak kontinenta, Von der Leyen je najavila promatračku misiju na istočnim granicama (Eastern Flank Watch).

Foto: Danas.hr

"Europa će braniti svaki centimetar svog teritorija", naglašava.

U obraćanju je osudila krvavi sukob u Gazi, koji odnosi nevine živote. Komisija će, najavljuje, zaustaviti bilateralnu pomoć Izraelu i obustaviti sva plaćanja u tim područjima. Vijeću će predložiti sankcije protiv ekstremističkih ministara i nasilnih doseljenika. Predložit će i djelomično suspenziju Sporazuma o pridruživanju u pitanjima koja se odnose na trgovinu.

Uz to, idućeg mjeseca osnovat će se skupina donatora za Palestinu, što uključuje poseban instrument za obnovu Gaze.

"Ono što se događa u Gazi je neprihvatljivo", kazala je, ali i pokazala razumijevanje za patnju Izraela zbog terorističkog napada Hamasa u kojem su mnogi izgubili živote, a taoci odvedeni u Gazu.

Cilj Europe je, prema njezinim riječima, isti: stvarna sigurnost za Izrael i sigurna sadašnjost i budućnost za sve Palestince.

Zalaže se za puštanje taoca na slobodu, neograničen pristup humanitarnoj pomoći i hitni prekid vatre.

"Ali gledajući dugoročno, jedini realističan mirovni plan je plan s dvije države. Suživot u miru i sigurnosti. Siguran Izrael i održiva Palestinska samouprava bez pošasti Hamasa", naglašava.

Politico je izdvojio pet ključnih točaka njezinog jednosatnog govora, koji uključuje potporu istočnom krilu Europe protiv Vladimira Putina, pozivanje Izraela na odgovornost, potraga za zamrznutom ruskom imovinom, odgovor na sankcije Donalda Trumpa.

Potpora istočnom krilu Europe protiv Putina

Obrambeni jastrebovi bit će zadovoljni što Ursula von der Leyen želi da EU financijski podrži napore zemalja na prvoj crti bojišnice u nadzoru i obrani njihovih granica od potencijalne ruske agresije. To je dugo bio zahtjev zemalja poput Poljske, Estonije i Litve, podsjeća Politico.

Pozivanje Izraela na odgovornost

Dok je polovica zastupnika EU parlamenta bila odjevena u crveno u spomen na žrtve Gaze, von der Leyen je obećala odlučnu akciju kao odgovor na humanitarnu krizu. Komisija će obustaviti bilateralna plaćanja Izraelu, rekla je, te predložiti suspenziju trgovinskog sporazuma i sankcioniranje "ekstremističkih ministara“.

U potrazi za zamrznutom ruskom imovinom

Ukrajina i njezini saveznici odahnut će nakon što je von der Leyen predložila korištenje zamrznute ruske imovine za izdavanje "reparacijskog kredita" za financiranje Ukrajine u nadolazećim godinama. No, objava postavlja više pitanja nego odgovora - i vjerojatno će izazvati iznenađenje među odvjetnicima i dužnosnicima financija koji će morati nastaviti s prijedlogom.

Odgovor Trumpu

Von der Leyen je jasno kritizirala Trumpove ponovljene prijetnje odmazdom carinama protiv zemalja s digitalnim pravilima ili tehnološkim porezima. EU neće popustiti u pogledu svoje tehnološke regulacije, rekla je, u oštroj poruci koja prijeti iritirati Bijelu kuću.

Iznenađujući stav prema lijevoj strani

Možda zato što osjeća da lijevo-centrističko krilo njezine koalicije posustaje, možda zato što pitanja čekovnih knjižica dobro idu biračima - bez obzira na razlog, kada je riječ o gospodarstvu, von der Leyen nije imala manjka ustupaka sa socijaldemokratskim prizvukom. U teoriji, EU je socijalna prava učinio jednim od svojih službenih stupova od 2017. U praksi su prioritet dobila izravnija ekonomska razmatranja oko integracije tržišta. Možda se to počinje mijenjati, ističe se u analizi njezina govora.

