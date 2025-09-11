STIŽU PROMJENE /

Vlada kreće u rat protiv bespravnih graditelja kloji više neće moći obavljati javne funkcije! Izmjene Zakona o gradnji donose i brojne novosti čime bi se i gradnja trebala pojednostavniti, a birokracija ubrzati. Građevinska dozvola se više ne bi čekala godinama, a prije izdavanja dozvole službenici i inspektor moraju izaći na teren. Najveća novost je zatvorska kazna za bespravne graditelje, jer takva gradnja više neće biti samo prekršaj nego kazneno djelo zbog kojeg se može i u zatvor. Više u prilogu...