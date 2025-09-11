Vještak: 'Vani čim zakopate prvu lopatu, dođe inspekcija. U Splitu izgrade hotel do krova i tek se onda sjete'

Vlada kreće u rat protiv bespravnih graditelja koji više neće moći obavljati javne funkcije!

Izmjene Zakona o gradnji donose i brojne novosti čime bi se i gradnja trebala pojednostavniti, a birokracija ubrzati. Građevinska dozvola se više ne bi čekala godinama, a prije izdavanja dozvole službenici i inspektor moraju izaći na teren.

Najveća novost je zatvorska kazna za bespravne graditelje, jer takva gradnja više neće biti samo prekršaj nego kazneno djelo zbog kojeg se može i u zatvor. Bila je to i jedna od tema na sajmu arhitekture i graditeljstva.

Ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je da radimo to iz razloga što određeni dio građana i dalje gradi bespravno i time doprinosimo uništavanju prostora, koji je uz ljude najvažniji hrvatski resurs.

"Moramo očuvati prostor. Ne smijemo rezati granu na kojoj sjedimo", dodao je.

Mirjana Čagalj, potpredsjednica HGK za graditeljstvo i promet, kaže da podržava kazne.

"Ali nisam sigurna s obzirom koliko ih ima da imamo dovoljno mjesta u zatvorima".

Kristina Čirjak razgovala je sa sudskim vještakom za graditeljstvo Žarkom Željkom koji je komentirao može li novi zakon zaustaviti bespravnu gradnju.

'Samo po sebi to neće riješiti stvar'

"Svi se nadamo da hoće i u početku će to tako i biti budući da je divlja gradnja uzela maha, a legalizacija kao da nije ni bila. Ali, samo po sebi to neće riješiti stvar. Budući da ljudi to većinom rade iz potrebe jer je administracija spora, građevinske dozvole, iako je deklarativno određeno da se rješavaju u nekoliko mjeseci, rješavaju se u nekoliko godina ili se zbog komplicirane vlasničke situacije i drugih propisa, nedonošenja prostornih planova, jednostavno ne mogu izdati i onda ljudi pribjegnu onome što misle da je najjednostavnije - naprave divlju gradnju", rekao je i dodao da se na terenu suočava sa svakakvim situacijama.

"Vrlo često se događa da su ljudi jednostavno frustrirani i na kraju počinju graditi, a neki koriste priliku pa jednostavno divlje grade gdje ne bi smjeli graditi. Često mi ljudi na terenu znaju reći da su zvali građevinsku inspekciju, zvali smo nadležne organe u općini, nitko se nije odazvao, nitko nije došao vidjeti. Vani - čim vi bespravno zakopate prvu lopatu, čim neki stroj dođe na vaš teren, a vi nemate pravomoćnu građevinsku dozvolu, odmah dolaze i odmah zatvaraju gradilište. Nama izgrade u Splitu hotel do krova i tek se onda netko sjeti da je bespravan. Mislim da bi trebali prvo pospremiti, pripremiti situaciju za donošenje građevinskih dozvola i pospremiti u svom dvorištu", pojasnio je.