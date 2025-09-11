Zbog golemog duga od gotovo 800 milijuna eura čak 50 - ak hrvatskih bolnica je pred ovrhom. Iz veledrogerija već tjednima šalju poruke da ne mogu više održati kontinuitet plaćanja proizvođačima lijekova, te od bolnica traže hitnu isplatu dugova za što je dan rok do kraja ovog mjeseca. Ministrica zdravstva sutra će o problemu razgovarati s predstavnicima veledrogerija.

"Mi razgovaramo s predstavnicima veledrogerija. Ono što je za sutra dogovoreno je to da sa svima njima sjednemo i da vidimo dinamiku rješavanja dugova prema veledrogerijama što smo i napravili ljetos kroz 75 milijuna eura i da vidimo kako ćemo sutra razriješiti Ali ono što mogu sigurno naglasiti da dugovanje bolnica prema veledrogerijama neće, ne smije i nikako - neću niti ja a ni vlada RH da to bude bilo kakav ugroza našim pacijentima i pružanju zdravstvene usluge", kazala je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

O problemu neplaćanja i hoće li bolnice ostati bez lijekova s razgovarala je s Jasminkom Hercegom, predsjednikom HUP-ove koordinacije veledrogerija reporterka RTL-a Danas Nikolina Matošević.

Koliki je trenutačni dug i je li on najveći dosad?

Trenutačni dug je 770 milijuna eura. To je ukupan dug, a dospjeli dug je oko 530, 540 milijuna eura. Po mojim saznanjima, a već sam u ovom poslu 25 godina, ovo je najveći dug od nastanka hrvatske države kada su bolnice u pitanju.

Ukoliko bolnice ne isplate dug do roka koja je procedura? Hoće li doći do obustave isporuke lijekova i opreme?

Mi ćemo kao odgovorni partner Vladi RH i Ministarstva sve učiniti da pacijenti imaju svoje lijekove. Međutim, mi smo poslali opomene i ako se do 30.9. ne podmiri barem dio dugovanja bit ćemo prinuđeni poduzeti i neke druge radnje. Najprije ide poziv za plaćanje, pa opomena za plaćanje, pa sudska ovrha i cijeli proces koji smo nažalost prošli prije dvije godine - morat ćemo ga ponovit. Nažalost, nemamo drugog izbora jer smo trenutačno jako zaduženi. A banke nam više neće davati kredite da mi možemo servisirati naše dugove.

Jesu li pacijenti ugroženi?

Pa u ovom trenutku ne mogu reći da su ugroženi jer lijekova u našem skladištu još uvijek ima. Međutim, ako se situacija ne riješi, nažalost, pacijenti će biti ugroženi. Imali smo ovog ljeta situaciju, vrlo neugodnu nestašicu lijekova. Nije bilo inzulina, nije bilo fiziološke otopine i još nekih drugih lijekova tako da ja baš nisam siguran i miran što se tiče pacijenata do kraja godine.

Sutra vam predstoji sastanak s ministricom zdravstva. Kakva je dosadašnja komunikacija i što očekujete od sutrašnjeg razgovora?

Imali smo u lipnju jedan sastanak s ministricom gdje nam je obećano da će se riješiti dugovanja. Međutim, ništa se nije riješilo. A još su i dodatno smanjeni limiti bolnicama što dodatno otežava i poslovanje bolnicama. Postoje bolnice koje u osam mjeseci nam nisu platile nijedan euro a mi svaki dan vozimo lijekove u bolnice. Mislim da više od toga nije potrebno komentirati.

Postoji li neko dugoročno rješenje i koji je uopće uzrok ovog problema?

Premali su limiti. Znači, Vlada RH je zagarantirala svim građanima RH da imaju apsolutnu skrb što mi apsolutno i pozdravljamo. Ali na kraju to netko treba i platiti