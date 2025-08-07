Velika nestašica po život bitnog lijeka: Pacijenti se žale, a liječnik upozorava

Posljednjih dana zabilježen je povećan broj dojava o privremenim nestašicama brzodjelujućih inzulina tvrtke Novo Nordisk u hrvatskim ljekarnama. Radi se o ključnom lijeku za osobe s dijabetesom tipa 1 bez kojeg može doći do po život opasne ketoacidoze i smrti.

Posebno su ranjiva skupina korisnici inzulinskih pumpi koji ovise isključivo o kontinuiranoj opskrbi brzodjelujućim inzulinima.

Iako na tržištu postoje inzulini drugih proizvođača, koji se mogu koristiti kao alternativa, portal Nainzulinu naglašava da ti pripravci nisu identični i mogu imati različit način djelovanja.

Uskoro opet u ljekarnama

Zbog nestašice su upozoreni HALMED, Ministarstvo zdravstva i Hrvatska liječnička komora, a brojni pacijenti su se javljali i proizvođaču.

Predstojnik Referentnog centra za dijabetes prof. dr. sc. Dario Rahelić potvrdio je da je od direktora najveće veledrogerije u Hrvatskoj dobio potvrdu da su nove količine inzulina stigle na skladište i da će veledrogerija učiniti sve da bi inzulin bio što prije dostupan u ljekarnama.

Vjeruje se da će lijek biti dostupan pacijentima do petak.

Rahelić je u međuvremenu zamolio pacijente da ne stvaraju zalihe inzulina kako bi svi koji ga hitno trebaju mogli doći do svoje terapije koja spašava život.

POGLEDAJTE VIDEO: Za ovu bolest nema ni lijeka, ni cjepiva: 'Ako je jedna zaražena, sve svinje moraju biti eutanazirane'