Širi se virus Chikungunya, zavladala panika - uvode se karantene: 'Ovo mi je poznato...'

U kineskoj pokrajini Guangdong od srpnja je zabilježeno više od 7.000 slučajeva virusa chikungunya. Virus prenose komarci, zbog čega su uvedene mjere slične onima koje su bile na snazi tijekom pandemije Covida-19, javlja BBC.

U gradu Foshan, koji je najteže pogođen, oboljeli moraju ostati u bolnici, gdje su im kreveti zaštićeni mrežama protiv komaraca. Pacijenti mogu biti otpušteni tek nakon negativnog testa ili po isteku tjednog boravka. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a uzrokuje visoku temperaturu i jake bolove u zglobovima, koji u nekim slučajevima mogu trajati godinama.

Iako je u Kini rijedak, virus chikungunya čest je u južnoj i jugoistočnoj Aziji te dijelovima Afrike. Osim u Foshanu, infekcije su prijavljene u najmanje još 12 gradova južne pokrajine Guangdong. Samo u posljednjih tjedan dana zabilježeno je gotovo 3.000 novih slučajeva.

U ponedjeljak je Hong Kong prijavio prvi slučaj, riječ je o 12-godišnjem dječaku koji je nakon posjeta Foshanu dobio temperaturu, osip i bolove u zglobovima. Virus se ne prenosi s čovjeka na čovjeka, širi se samo ako komarac ubode zaraženu osobu, a zatim drugu.

Vlasti tvrde da su svi prijavljeni slučajevi do sada bili blagi, a 95 % pacijenata otpušteno je iz bolnice unutar sedam dana. Ipak, pojava virusa izazvala je zabrinutost u javnosti jer je relativno nepoznat u zemlji. "Ovo je zastrašujuće. Posljedice zvuče vrlo bolno", napisao je jedan korisnik na kineskoj društvenoj mreži Weibo. SAD je pozvao svoje građane da budu "posebno oprezni" prilikom putovanja u Kinu zbog izbijanja virusa.

Brane se 'slonovskim' komarcima

Vlasti u pokrajini Guangdong obećale su poduzeti "odlučne i snažne mjere" za suzbijanje širenja virusa. Građanima koji razviju simptome savjetuje se da odmah odu u najbližu bolnicu na testiranje. Stanovnicima je naređeno da uklone svu stajaću vodu iz svojih domova, iz tegli za cvijeće, aparata za kavu, boca i sličnog. U protivnom im prijeti kazna do 10.000 juana (oko 1200 eura)

Također, puštaju se tzv. "slonovski komarci", velike vrste koje se hrane manjim komarcima koji prenose virus chikungunya, kao i ribe koje jedu ličinke komaraca. Prošlog tjedna, vlasti u Foshanu pustile su 5.000 takvih riba u gradska jezera. U pojedinim dijelovima grada koriste i dronove za otkrivanje izvora stajaće vode.

Neki obližnji gradovi privremeno su uveli 14-dnevnu kućnu izolaciju za putnike iz Foshana, ali je ta mjera kasnije povučena. Pojedini korisnici interneta uspoređuju ove mjere s onima iz doba pandemije, propitujući njihovu opravdanost. "Ovo mi je sve jako poznato… Ali je li to uopće potrebno?" "Koji je smisao karantene? Nije da će zaraženi početi gristi druge ljude?", pišu korisnici na Weibu.

Kina je tijekom pandemije provodila stroge mjere, uključujući prisilne karantene, zatvaranje stambenih zgrada i cijelih četvrti bez prethodne najave, ponekad i na više tjedana.

Što je chikungunya?

Većina ljudi koje ubode zaraženi komarac razvije simptome virusa chikungunya unutar tri do sedam dana. Osim povišene temperature i bolova u zglobovima, mogu se javiti i osip, glavobolja, bolovi u mišićima te oticanje zglobova. U većini slučajeva pacijenti se osjećaju bolje unutar tjedan dana. U težim slučajevima, bolovi u zglobovima mogu trajati mjesecima ili čak godinama.

Pod većim rizikom od težeg oblika bolesti su novorođenčad, starije osobe i ljudi s postojećim zdravstvenim stanjima, poput srčanih bolesti ili dijabetesa. Lijek ne postoji, ali smrtni ishodi od chikungunye su rijetki.

Virus je prvi put identificiran u Tanzaniji 1952. godine. Potom se proširio na druge zemlje u podsaharskoj Africi i jugoistočnoj Aziji. Do danas je prijavljen u više od 110 zemalja. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, najbolji način za sprječavanje širenja virusa je uklanjanje stajaće vode u kojoj se komarci mogu razmnožavati.

