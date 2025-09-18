Gazzette dello Sport tvrdi: Boysi nakon Splita dolaze na kultni derbi! 'Bit će to huliganski praznik'

Ove nedjelje uz najveći hrvatski derbi Hajduk - Dinamo na Poljudu (subota, 17.00), u Italiji se igra i kultni Derby della Capitale između Lazija i Rome. Prema pisanju ugledne Gazzette dello Sport, rimski policijski aparat priprema se za pojačanu sigurnost jer se očekuje dolazak stranih ultras skupina, među kojima bi trebali biti i Bad Blue Boysi.

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

Kako tvrdi poznati talijanski list, Romine navijače na južnoj tribini trebale bi podržati skupine iz cijele Europe: ultrasi madridskog Atletica, grčkog Panathinaikosa te zagrebačkog Dinama.

Sve o ultrasima možete čitati na portalu Net.hr

Na drugoj strani, Laziju će kao i ranijih godina podršku pružiti prijateljske ultras grupe iz Engleske (West Ham), Poljske (Wisla Krakow), Bugarske (Levski Sofija) i Njemačke (Lokomotiva Leipzig). Znači, ako ćemo vjerovati pisanju Gazzette dello Sport, Rim će postati svojevrsni poligon za okršaje spomenutih navijačkih grupa, odnosno ultras saveza.

Vlasti u Rimu već su najavile zatvaranje i nadzor svih ključnih lokacija u blizini Olimpica, uključujući kafiće i klubove u kojima se navijači tradicionalno okupljaju. Digos, specijalna jedinica talijanske policije, od subote navečer pratit će dolazak stranih skupina...

Talijanski mediji upozoravaju da bi rimski derbi mogao poprimiti obilježja “huliganskog praznika”, a sama Gazzetta naslovnicu posvećuje porukom: "Riot alert for the Rome derby – ultrasi stižu iz cijele Europe."

Kako bilo, iako o ovom piše ugledni medij koji nije toliko sklon senzacijama, čitavu ovu priču treba uzeti sa zadrškom.

POGLEDAJTE VIDEO: Voditeljica škole nogometa u Dinamu i trenerica voli kuhati: 'Nikad ne izađem čista iz kuhinje'