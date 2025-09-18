Karta podijelila naciju: Koji dijelovi Hrvatske navijaju za Hajduk, a koji za - Dinamo?

Dinamo i Hajduk dva su najveća hrvatska nogometna kluba, oko toga nema nikakve rasprave. No, pitanje gdje se za koga navija uvijek izaziva burne polemike. Prije dvije godine društvene mreže zapalila je karta koju je objavila stranica Samo polako memes, a na kojoj su pokušali podijeliti Hrvatsku na Plave i Bile. Sad je opet spomenuta karta u prvom planu uoči subotnjeg velikog derbija između Hajduka i Dinama na Poljudu, u sklopu 7. kola SHNL-a (17.00).

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

Sve je super i sve je za pet! Sve o SuperSport HNL-u čitajte na portalu Net.hr.

Reakcije iz svih krajeva

Iako se čini kao bezazlena šala, karta je svojedobno pokrenula lavinu komentara, a očekuje se nastavak u narednim satima i danima uoči i nakon velikog derbija u Splitu. Što se tiče same karte, najviše su odjeknula područja poput Šibenika, gdje su navijači Dinama označeni kao većina.

Dio navijača objašnjava kako to i nije nelogično jer su šibenski Funcuti u prijateljskim odnosima s Bad Blue Boysima. S druge strane, teško je zanemariti činjenicu da je upravo iz Šibenika Mišo Kovač, glazbena ikona i veliki simbol Hajdukovih navijača, koji iza sebe ima mnoštvo istomišljenika. Ali, u stvarnosti, istina je da Šibenik kao grad više gravitira Dinamu i Boysima nego Hajduku i to jako boli sve navijače Hajduka.

Rasprava i oko Imotskog

Slična rasprava razvila se i oko Imotskog. Grad koji se tradicionalno povezuje s Hajdukom na karti je dodijeljen Dinamu, što je izazvalo brojne komentare i navijačke prepirke.

'Bocnuli' i Osijek i Rijeku

Karta nije zaobišla ni Osijek i Rijeku, gdje su se javili brojni navijači koji ističu kako u njihovim sredinama prevladava lokalna pripadnost, a ne Dinamo ni Hajduk.

Tema bez kraja

Činjenica je da bi se o ovome moglo raspravljati u nedogled. Svaki grad i kraj u Hrvatskoj ima svoje navijačke specifičnosti, a ideja da se održi svojevrsni referendum o tome tko je kome draži – Dinamo ili Hajduk – vjerojatno bi privukla veći broj građana nego neki politički izbori u novijoj povijesti.

Jedno je sigurno. Dok god postoje Dinamo i Hajduk, rasprava o navijačkim granicama u Hrvatskoj nikad neće utihnuti.

POGLEDAJTE VIDEO: Bakljada u Rijeci, pehar u helikopteru, fritule Zagrebu i Splitu: Luda završnica najluđeg prvenstva