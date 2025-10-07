Prijelomni trenutak u životu Halida Bešlića: Nakon ovoga ništa više nije bilo isto

Legendarni glazbenik Halid Bešlić (72) ostat će upamćen kao jedan od najvećih i najomiljenijih izvođača narodne glazbe na prostorima Balkana. Publika će ga pamtiti po njegovom jedinstvenom, toplom glasu koji je donosio emociju u svaku pjesmu, bilo da je riječ o ljubavnim baladama, veselijim melodijama ili pjesmama koje slave život i tradiciju. Njegove pjesme poput “Miljacke”, “Romanije” i “Ja bez tebe ne mogu da živim” postale su evergrini, koji i danas povezuju generacije.

svoju glazbenu karijeru započeo je krajem 1970-ih godina, točnije 1979. godine, kada je objavio svoj prvi album "Sanjam majku, sanjam staru kuću". Već tada njegov prepoznatljiv glas i iskrena emocija u pjesmama brzo su osvojili publiku. Osim po glazbi, Halid je bio poznat i po svom obiteljskom životu. Oženio se svojom suprugom Sejdom Bešlić s kojom je imao sina Dina.