Od ovih prizora nitko nije ostao ravnodušan: Ove zgodne dame zapalile su osječke ulice

Tijekom rujna i početkom listopada na ulicama Osijeka dominirali su raznoliki outfiti – od visokih čizama i kožnih jakni, preko casual traperica do urbanih prijelaznih komada idealnih za promjenjivo jesensko vrijeme. Ipak, jedan trend se posebno istaknuo – tenisice su bile apsolutni modni favorit! Nosile su se uz sve – haljine, suknje, traperice, a odlične kombinacije zabilježio je portal SiB.