Slavni Hrvat na dan okupljanja brončanih junaka briljirao razmišljanjem o Sigurdssonu

Hrvatska rukometna reprezentacija ponovno je na okupu nakon osvojene bronce na Europskom rukometnom prvenstvu u Švedskoj i Danskoj. U četvrtak u zadarskom Višnjiku izabranici Dagura Sigurdssona igraju prvu od dvije prijateljske utakmice protiv Švicarske. Druga utakmica je na rasporedu u subotu u Osijeku.

Obje utakmice na rasporedu su u 17.00, a moći ćete ih gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr. Okupljanje i dvomeč protiv Švicarske Sigurdssonu i igračima prije svega će poslužiti za jačanje momčadskog duha te eventualno uigravanje nekih novih taktičkih rješenja, ali ne predstavljaju pripreme za neko konkretno natjecanje. Četiri brončana rukometaša nisu na Sigurdssonovom popisu za ovo okupljanje. Trima su razlog ozljede, jednom privatni razlozi. Prva tri odnose se na Tina Lučina, Matea Maraša i Marina Šipića, a posljednji na Marka Mamića.

Inače, ovo je rukometni tjedan tijekom kojeg se igra prva faza kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. u Njemačkoj. Hrvatska u toj fazi ne sudjeluje jer je već osigurala izravan plasman na prvenstvo zahvaljujući bronci osvojenoj na Europskom prvenstvu. Uz Hrvatsku, izravan nastup na SP-u izborili su i ostali polufinalisti, Danska, Francuska i Island, kao i Portugal.

Proslavljeni bivši hrvatski rukometni reprezentativni vratar, sad trener golmana u MRK Sesvete Triglav osiguranje Ivan Stevanović, za portal Net.hr najavljuje dvomeč protiv Švicarske, priča i o Daguru Sigurdssonu i back to back osvojenim medaljama na SP-u 2025. i EP-u 2026. Krenimo od posljednje navedenog...

"Hrvatska je odigrala dva sjajna velika natjecanja, uzela na njima srebro i broncu i s tim medaljama se zasluženo vratili na pravi kolosjek. Hrvatska rukometna reprezentacija vratila se tamo gdje joj je i mjesto. U sam vrh europskog i svjetskog rukometa. Stvarno smo svi uživali u obadva prvenstva, pogotovo u SP-u kojeg smo organizirali kod kuće."

Sad se okrećemo prijateljskom dvomeču protiv Švicarske...

"Tako je i veselimo se tome. Vidjet ćemo što će izbornik Dagur Sigurdsson pripremiti, možda će isprobati neke nove varijante. Neki igrači nedostaju, neki novi su tu, koliko sam vidio jedan ili dva su nova igrača na popisu. Vidjet ćemo što je Dagur Sigurdsson zamislio, pripremio u svojoj trenerskoj 'kuhinji' kako se to ono kaže za odva dva reprezentativna okupljanja sad u ožujku i u svibnju", priča nam Ivan Stevanović, popularni Stivi.

Očekujete pobjede protiv Švicaraca?

"Naravno, vjerujem da je ovo sad prilika ljudima da dođu vidjeti igrače, da im se zahvale na odličnom rezultatu na EP-u, a nama je prilika za vidjeti neke nove stvari, ako ih je Dagur pripremio. Ako nije, nadam se da će utakmice biti zanimljive i lijepe za gledanje, dvorane pune i najvažnije je da se svi vrate u klubove bez ozljeda".

Jeste li očekivali da će Hrvatska, nakon svjetskog srebra u Hrvatskoj, uzeti i europsku broncu? Znamo svi da je Europsko rukometno prvenstvo najteže rukometno natjecanje na svijetu.

"Istina, Europsko rukometno prvenstvo je teže od Svjetskog rukometnog prvenstva i neću reći da nitko od nas nije očekivao da ćemo osvojiti broncu. Jer, realno je nekakvih osam reprezentacija bilo tu u nekakvom potu iza Danaca. Naravno da smo i mi među tim reprezentacijama, ali na turnirima generalno ovisi o formi igrača, ždrijebu, ali imamo jednu homogenu grupu, što se vidjelo i na SP-u i na EP-u i zajedništvo nas je vodilo do back to back medalje."

U čemu vas je Dagur Sigurdsson najviše oduševio kao izbornik?

"Dagur Sigurdsson djeluje drugačije od naših trenera. Iako je on Islanđanin, a Islanđani su hladniji mentalitetom, Dagur Sigurdsson baš tako ne djeluje. Dagur baš i nije tako tako hladan na utakmicama, ali pogađao je s izmjenama i stvarima na kojima je radio. Dagur Sigurdsson je sa svojim iskustvom i kvalitetom prelomio neke utakmice i nitko sretniji od nas da nam je donio medalje u Hrvatsku".

Isto tako, Hrvatska na EP-u nije samo igrala na terenu, nego i izvan njega. Borila se protiv EHF-a, organizacijskih propusta, znamo svi što su hrvatski rukometaši sve prošli na putu do bronce.

"Ne bih rekao da je to samo bio nekakav naš problem na EP-u. Generalno, godinama su postojale nekakve sitne žalbe protiv tog sustava EHF- a gdje je zgurano puno utakmica u mali broj dana. Naravno da nakon svih tih utakmica koje igrači odigraju u klubovima nije jednostavno, ali u principu svima je isto. Kako nama, tako i drugima. Evo, vjerujem da sad nakon žalbi i one Dagurove pressice, da će EHF malo razmisliti kako će na sljedećim natjecanjima raditi raspored, da se ne događa da igramo dan za danom što je nemoguće i nije dobro za zdravlje igrača". zaključio je Ivan Stevanović.

