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Rekordne vrućine: Mađarska dosegnula nestvarnu temperaturu, pogledajte koliko je izmjereno

Rekordne vrućine: Mađarska dosegnula nestvarnu temperaturu, pogledajte koliko je izmjereno
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Foto: Attila KISBENEDEK/AFP/Profimedia

Premijer Peter Magyar pozvao je građane da rade od kuće kad god je to moguće i pozvao na ograničavanje potrošnje vode samo za nužne radnje

30.6.2026.
18:31
Hina
Attila KISBENEDEK/AFP/Profimedia
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Mađarska je u utorak s izmjerenih 42 stupnja Celzija zabilježila novi toplinski rekord, objavila je meteorološka služba, a oboren je prethodni od 41,9 °C postavljen 2007. godine.

Temperatura je dosegla 42 °C u Szécsényju na sjeveru Mađarske blizu slovačke granice, objavio je HungaroMet u videu na Facebooku.

"Preliminarni podaci pokazuju da je oboren i nacionalni temperaturni rekord i rekord u glavnom gradu", rekla je meteorologinja Anna Kuntar-Molnar u videu, napominjući da bi temperature još mogle porasti.

Temperatura u Budimpešti dosegla je 41 °C, čime je oboren rekord u mađarskoj prijestolnici od 40,7 °C postavljen 2007. godine, rekla je.

Na snazi redukcije vode

Kao i većina Europe, Mađarska doživljava dosad neviđen toplinski val, a od vikenda je na snazi najviša razina upozorenja na vrućinu.

Premijer Peter Magyar pozvao je građane da rade od kuće kad god je to moguće i pozvao na ograničavanje potrošnje vode samo za nužne radnje.

Više od 120 općina u Mađarskoj uvelo je ograničenja vode tijekom toplinskog vala.

Zapadna, središnja i južna Europa prošlog su tjedna bile meta rekordnog toplinskog vala koji je odnio stotine života, a od ovog se tjedna val širi i na istočnu Europu, s rekordima u Mađarskoj i Srbiji. 

MađarskaRekordne Vrućine
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