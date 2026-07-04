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Kolumbijke zavladale Kansas Cityjem, sestre blizanke oduševile: Evo što su sve radile

Kolumbijke zavladale Kansas Cityjem, sestre blizanke oduševile: Evo što su sve radile
Foto: Profimedia
23. dan Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi donio je još jedan mozaik navijačkih kultura, nogometne emocije i strasti, od Australije, Egipta i Zelenoortskih otoka, pa sve do Argentine i Kolumbije, čije su se zajednice na Mundijalu ponovno istaknule kao jedne od najglasnijih i najfotogeničnijih na turniru.
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Egipat i Argentina plasirali su se u osminu finala Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi. Egipat je nakon lutrije udaraca sa 11 metara u petak kasno navečer prošao žilavu Australiju (1-1, 4-2), dok su Gauči predvođenim Lionelom Messijom u noći sa petka na subotu po našem vremenu, u dramatičnoj utakmici nakon produžetka, prošli Zelenoortsku Republiku 3-2.

I ponovno su navijačice zdušno navijale za svoje reprezentacije, pa je tako 23. dan Mundijala donio mješavinu ljepote, emocije i jedinstvene nogometne strasti. I Kolumbijke i Egipćanke, kao i Argentinke, navijačice Zelenoortske Republike i Australke, pokazale su kako se navija za svoju zemlju. Za spomenuti kako je u trenutku pisanja ovog teksta u tijeku treća utakmica šesnaestine finala 23. dana SP-a između Kolumbije i Gane. Trenutni rezultat je 1-0 za Kolumbiju. 

Više od ženskoj navijačkoj strasti na SP-u u galeriji koja slijedi. 

4.7.2026.
4:23
Silvijo Maksan
Profimedia
Svjetsko Prvenstvo 2026.ArgentinaEgipatKolumbijaAustralijaNavijačice
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