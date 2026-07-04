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KRAJ 1/16 FINALA /

Saznajemo ime posljednjeg sudionika osmine finala: Los Cafeterosi protiv Black Starsa

Saznajemo ime posljednjeg sudionika osmine finala: Los Cafeterosi protiv Black Starsa
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Foto: Ulises RUIZ/AFP/Profimedia

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

4.7.2026.
1:01
Dominik Franculić
Ulises RUIZ/AFP/Profimedia
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1/16 finala Svjetskog prvenstva
04.07.2026.
03:30
0
Kolumbija
 
:
0
Gana
 

Uživo

- Utakmica počinje u 3:30. Igra se u Kansas Cityju, a glavni sudac utakmice je Clement Turpin iz Francuske.

Najava

Posljednjeg putnika u osminu finala Svjetskog prvenstva dat će utakmica Kolumbije i Gane. Pobjednik skupine K igrat će protiv trećeplasirane ekipe skupine L.

Dok Kolumbija slovi za blagog favorita, Gana je poznata kao momčad koja može iznenaditi. To smo mogli vidjeti u našoj skupini u kojoj je Gana remizirala s Engleskom 0-0, a prije toga su pobijedili Panamu pogotkom u posljednjim minutama. Gana je dobru utakmicu odigrala i protiv Hrvatske i Kolumbiji sigurno neće biti lako.

Los Cafeterosi su pokazali odličan dojam u skupini. Lako su pobijedili Uzbekistan. Sjajno su igrali i protiv DR Konga, a samo vratar Mpasi je zaslužan što je završilo samo 1-0. u trećem kolu su nadigrali i Portugal, ali je završilo bez golova.

Pobjednik ovog susreta osigurat će mjesto u osmini finala protiv Švicarske.

Kolumbijska ReprezentacijaGanaSvjetsko Prvenstvo 2026.Uživo
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