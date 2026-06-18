Legendarni Klopp komentirao poraz Vatrenih: 'Ovo je bio problem kod Hrvatske'

Hrvatska je u svojoj prvoj utakmici na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu poražena 4:2 od Engleske u uzbudljivoj utakmici u kojoj su se "Vatreni" dvaput vraćali iz rezultatskog zaostatka.

Koliko je utakmica bila uzbudljiva za gledatelje najbolje pokazuje komentar legendarnog njemačkog trenera Jürgena Kloppa, koji je za Magenta TV rekao:

"Bilo je jako zabavno, ali Hrvatska je imala premalo posjeda lopte. Krenuli su dobro u defenzivi, ali nisu imali posjed. Golove su odigrali sjajno, stvarno sjajno. Bili su jako pametni i sve napravili mudro", započeo je Klopp, koji je potom analizirao dublje:

"Perišić je s lijeve strane ulazio prema sredini i zadavao probleme Englezima, Baturina se postupno odvojio od Andersona i kod gola bio potpuno slobodan... To je odlično napravljeno. Hrvatska zna igrati kada je u rezultatskom zaostatku, što je pokazala i na ranijim velikim turnirima. Što se tiče Engleza, oni su naučili igrati kao momčad. Kada su ušli Rashford, Rogers i Saka, to je izgledalo kao 450 milijuna eura", rekao je njemački strateg, koji je posebno izdvojio Harryja Kanea:

"Bio je sveprisutan. Spuštao se, bio opcija za dodavanje. Ima puno igrača koji imaju velik utjecaj na momčad, ali utjecaj koji je on imao 60 ili 70 minuta na igru Engleske osobno sam jako rijetko vidio. Primjerice, kod prvog napada na utakmici lopta je išla ogromnom brzinom, Harry Kane ju je primio prvim dodirom i odmah proslijedio. Iz toga je nastao korner, a iz tog kornera penal", pojasnio je Nijemac.