Ovako je srpski komentator prenosio utakmicu Hrvatske i Engleske, mogli biste se iznenaditi

Hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici 1. kola skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu je u Dallasu pred 70389 gledatelja izgubila od Engleske sa 2-4 (2-2).

Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti, da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2-2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela.

Zašto je Hrvatska izgubila od Engleske? 'Treba biti iskren i to reći, ali dečki zaslužuju mir'

Početkom nastavka, već u 47. minuti za novo vodstvo Engleske pogodio je Jude Bellingham da bi Marcus Rashford u 85. minuti povisio na 4-2.

Utakmica se pratila i u našem susjedstvu, a komentator na tamošnjoj televiziji ovaj put nije (preočito) navijao za hrvatskog protivnika, što je bio često slučaj u prošlosti, već je svoj posao odradio vrlo profesionalno.