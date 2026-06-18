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Ovako je srpski komentator prenosio utakmicu Hrvatske i Engleske, mogli biste se iznenaditi

Ovako je srpski komentator prenosio utakmicu Hrvatske i Engleske, mogli biste se iznenaditi
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Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Utakmica Hrvatske i Engleske pratila se i u Srbiji

18.6.2026.
9:20
M.G.
Sipa USA/Sipa USA/Profimedia
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Hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici 1. kola skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu je u Dallasu pred 70389 gledatelja izgubila od Engleske sa 2-4 (2-2).

Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti, da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2-2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela.

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Početkom nastavka, već u 47. minuti za novo vodstvo Engleske pogodio je Jude Bellingham da bi Marcus Rashford u 85. minuti povisio na 4-2.

Utakmica se pratila i u našem susjedstvu, a komentator na tamošnjoj televiziji ovaj put nije (preočito) navijao za hrvatskog protivnika, što je bio često slučaj u prošlosti, već je svoj posao odradio vrlo profesionalno.

@balkansport4k

Engleska vs Hrvatska 4:2 Reakcija Balkanskih komentatora 17.6.2026

♬ izvorni zvuk - balkansport4k

Hrvatska Nogfometna ReprezentacijaSrbijaEngleskaSvjetsko Prvenstvo 2026.KomentatorSp 2026
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