José Mourinho dobio veliko pojačanje: Sjajni Nizozemac potpisao za Real Madrid

Ono o čemu se govorilo neko vrijeme sada je dobilo i službenu potvrdu. Real Madrid doveo je nizozemskog desnog beka Denzela Dumfriesa.

Dumfries je u Real stigao iz Intera u kojem je proveo proteklih pet sezona karijere. Tijekom boravka u talijanskom velikanu osvojio je dva naslova prvaka Italije, a dvaput je igrao i finale Lige prvaka. U oba je uspjeha bio među ključnim igračima, pa i ne čudi da godinama slovi za ponajboljeg desnog beka svijeta. Krasi ga sjajna mogućnost prodora i igre prema naprijed, ali i visoka razina fizičke spreme te obavljanje obrambenih zadaća, nešto što Trentu Alexander-Arnoldu nedostaje.

Ako je za vjerovati Transfermarktu, Real je za usluge Dumfriesa platio 20 milijuna eura, a igrač sa 76 nastupa za Oranje je za momčad Joséa Mourinha potpisao do 2030.